Angelina Mango e Geolier, il tenero abbraccio dietro le quinte (mentre l'Italia "litiga" per loro)

L'Italia è letteralmente spaccata dopo la vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024. E non tanto perché Angelina non ha meritato la vittoria, anzi, sui social sono tantissimi i commenti positivi nei suoi confronti, soprattutto da parte dei cantanti italiani che si sono tutti complimentati con la figlia di Mango. A creare la polemica, però, è stata una questione un po' più tecnica, legata al televoto della finalissima di Sanremo. Secondo i dati mostrati, infatti, stando solo ai voti del pubblico a casa, il vincitore del Festival sarebbe stato Geolier, arrivato invece secondo perché la sala stampa e le radio hanno puntato tutto su Angelina. E mentre sui social è nata una polemica sulle percentuali di televoto, sul fatto che la stampa si sia accanita contro Geolier e su una vittoria che non ha tenuto conto dei voti del pubblico, i due protagonisti di questo dibattito si sono mostrati più vicini che mai.

Mentre l'Italia "litiga" per loro, Angelina e Geolier dimostrano a tutti la loro maturità, pur avendo poco più di 20 anni. I due, infatti, nel dietro le quinte della finale del Festival di Sanremo, sono stati paparazzati in un tenero abbraccio di stima. I giovani cantanti, inoltre, hanno speso bellissime parole l'uno verso l'altra e siamo sicuri che entrambi siano molto felici dei risultati raggiunti in questo Festival di Sanremo, il primo per tutti e due.

Così, tra una polemica e l'altra, tra commenti di haters e critiche feroci, Angelina Mango e Geolier hanno deciso di dare una bella lezione a tutti mostrando come l'arte e la stima reciproca vada al di sopra di ogni forma di polemica. Dopotutto questo è il festival della canzone italiana e, che piaccia o meno, entrambi sono grandi protagonisti del panorama musical del momento, ognuno con il proprio stile, con la propria personalità e la propria fetta di pubblico.

Le polemiche, per loro, lasciano il tempo che trovano.