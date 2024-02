Angelina Mango abbraccia mamma Laura Valente dopo la vittoria di Sanremo: l'emozionante video

Laura Valente è rimasta dietro le quinte per tutta la durata del Festival di Sanremo 2024, lasciando che fosse solo sua figlia Angelina Mango al centro dell'attenzione mediatica e della scena che sabato 10 febbraio ha occupato da vincitrice. Ma una volta spente le luci del palco più luminoso della tv italiana, ecco che mamma e figlia si sono ritrovate dietro le quinte, unite in un abbraccio emozionante che ha commosso i presenti e gli utenti che lo stanno guardando sui social grazie al video postato: pochi i secondi che vedono la cantante tra le braccia della madre, ma sufficienti per trasferire tutta la gioia, la felicità per un traguardo che la stessa Angelina ha dedicato alla sua famiglia e, naturalmente, a papà Pino.

"Ho sempre chiamato mia madre dopo aver cantato, era in lacrime"

Angelina Mango ha raccontato di aver chiamato la madre subito dopo aver finito di cantare La rondine nella serata delle Cover. L'interpretazione del brano del padre Pino è stata travolgente per chiunque l'abbia ascoltata, ancor di più per Laura Valente che al cantautore è stata legata per 29 anni. "È stato un momento delicatissimo ed emozionante", ha ammesso Angelina: "Era un affetto soprattutto per mio padre. Ho sempre chiamato mamma dopo le esibizione, l'ho sempre trovata muta e in lacrime".

Anche Laura Valente è una cantante, ex voce dei Matia Bazar. Ha iniziato la sua carriera come solista nel 1984 e, successivamente, ha preso il posto di Antonella Ruggiero nei Matia Bazar, contribuendo alla realizzazione di quattro album: "Anime pigre" (1991); "Dove le canzoni si avverano" (1993); "Radiomatia" (1995); "Benvenuti a Sausalito" (1997). Con la celebre band Laura Valente ha partecipato a due Festival di Sanremo: nel 1992 con il brano "Piccoli giganti"; nel 1993 con la canzone di successo "Dedicato a te". Nel 2007, nel corso della serata dedicata ai duetti, cantò proprio con il marito Mango il brano "Chissà se nevica" che arrivò quinto.