Ascolti Sanremo: come è andata la serata delle cover con Lorella Cuccarini

Ascolti Sanremo 2024, come è andata la serata della cover? Una delle serate più attese dal pubblico e dagli artisti in gara, la quarta puntata di Sanremo 2024 è stata una delle più emozionanti con tanti duetti, alcuni più riusciti altri meno, tanto varietà grazie alla presenza di una co-conduttrice veterana del palco, Lorella Cuccarini, qualche polemica per la vittoria della cover di Geolier con i fischi dell'Ariston e temi di attualità importanti affrontati in diretta tv come il discorso degli agricoltori.

Ma quanti ascolti ha fatto la quarta serata di Sanremo 2024? Per Amadeus questa è stata una serata da record che ha fatto il botto ottenendo uno share del 67,8% e 11,9 milioni di telespettatori. Un grande successo dopo il calo di ascolti della serata precedente che conferma quanto la puntata di Sanremo dedicata alle cover sia ormai una garanzia in fatto di ascolti.

Nella fascia oraria dalle 21:25 alle 01:59 – la quarta serata del 74° Festival di Sanremo ha conquistato 11.893.000 spettatori pari al 67.8% di share, l’anteprima Sanremo Start, dalle 20:45 alle 21:19 ha, invece, tenuto davanti allo schermo 12.824.000 spettatori con il 52.2%. Nel dettaglio la prima parte, dalle 21:25 alle 23:35, ha raccolto 15.531.000 spettatori (65.1%) mentre la seconda parte, dalle 23:38 alle 1:59, ha raccolto 8.398.000 spettatori (73.2%).

Sanremo, gli ascolti delle quarte serate degli anni precedenti

Nel 2023, la quarta puntata di Sanremo condotta da Amadeus e Gianni Morandi aveva ottenuto 11.121.000 spettatori con uno share del 66.50%, nel 2022, invece, gli spettatori della serata cover erano stati 11.378.000 con uno share del 60.50%. Nel 2021 Amadeus insieme a Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic aveva incollato allo schermo, nella quarta serata di Festival, 8.014.000 con lo share del 44.70% mentre l'edizione del 2020, che vedeva alla conduzione sempre Amadeus insieme a Fiorello e Tiziano Ferro, aveva conquistato 9.504.000 spettatori con share del 53.30%.