Sanremo 2024, svelati i cachet: chi è il più pagato (e tutte le cifre)

Quali retribuzioni si nascondono dietro all'evento televisivo più seguito dell'anno? A fare i conti in tasca ai protagonisti di Sanremo 2024, al via dal 6 all'11 febbraio, sono i giornalisti di diverse testate. Cifre altisonanti che riportiamo di seguito.

È il quotidiano La Stampa in particolare a comunicare numeri da capogiro. A partire dal conduttore e direttore artistico della kermesse ligure, ovvero Amadeus, che mettere in tasca ben 700mila euro. Cifre legate ai risultati da record che il conduttore ha ottenuto negli ultimi quattro anni di conduzione. In seconda posizione c'è poi Marco Mengoni, quest'anno co conduttore dopo la vittoria ottenuta nella passata edizione col brano "Due vite": per cui 200mila euro di cachet. Per quanto riguarda invece gli altri conduttori, ovvero Lorella Cuccarini, Teresa Mannino e la cantante Giorgia, la cifra sarebbe pari per tutti: 180mila euro. Una tesi che però appare poco convincente, se si pensa che non tutti godono della stessa popolarità.

Numeri diversi sono invece quelli proposti da Wired, rivista online specializzata in tech. Amadeus, infatti, guadagnerebbe 70 mila euro a puntata, collezionando così un totale di 350mila euro, mentre gli altri co conduttori sarebbero fermi a 25mila euro a testa. Quale sarà la verità? A rivelarla potrebbero essere solo i diretti interessati, che però quest'anno mantengono un rispettabile silenzio.