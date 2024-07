Sanremo 2025, "cambiano le date". Quando si terrà e perché

Sembra lontano, ma in realtà non lo è se si pensa che per organizzarlo si muove un'immensa macchina. Si sta parlando di Sanremo, la kermesse musicale che torna nel 2025 con la conduzione di Carlo Conti. Il noto presentatore, infatti, torna sul palco dell'Ariston (ecco com'erano andate le sue precedenti edizioni) e prende il posto di Amadeus, il quale è stato capace di dare nuova linfa vitale al programma. Non si sa, al momento, chi sarà al fianco di Conti (al momento Andrea Delogu lo sta affiancando ai Tim Summer Hits e l'accoppiata sembrava avvincente). Quello che è certo (anzi, quasi) è che le date dovrebbero cambiare.

Quando si terrà Sanremo 2025

La Stampa non ha dubbi: il festival non si terrà dal 4 all'8 febbraio (come annunciato inizialmente), bensì più tardi. "La Rai cambia le date causa Coppa Italia: sarà dall’11 al 15 febbraio", titola il quotidiano torinese. Al momento il Comune non ha commentato l'indiscrezione, ma pare che ci si stia già muovendo per spostare le prenotazioni. Potrebbe essere una buona soluzione per mettere tutti d'accordo: gli investitori pubblicitari, gli ascolti, il pubblico (amante sia della musica che del calcio). L'unico aspetto da non sottovalutare è quello relativo alle strutture alberghiere e al turismo. Si resta in attesa di eventuali conferme (o smentite).

