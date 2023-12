Chi sono i cantanti in gara a Sanremo 2024? Tra poco Amadeus scioglierà il dubbio elencando i nomi degli artisti nell'edizione delle 13.30 del Tg1 di oggi, domenica 3 dicembre. Un appuntamento che ormai è diventato una tradizione quello fissato dal conduttore e direttore artistico della 74esima edizione del Festival, già ospite nello spazio del telegiornale delle 20 nei giorni scorsi per annunciare Giovanni Allevi come ospite della serata di mercoledì 7 febbraio e poi, ancora, le co-conduttrici Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e il super co-conduttore Fiorello per il gran finale (il primo dei co-conduttori, Marco Mengoni, è stato comunicato il 6 novembre in occasione della prima puntata di Viva Rai2!). La consuetudine, dunque, si ripete anche stavolta, con la comunicazione più importante sui protagonisti del Festival che porteranno sul palco dell'Ariston le loro canzoni.

Secondo quanto previsto dal regolamento di questa edizione, il conduttore e direttore artistico annuncerà 23 nomi in gara, a cui si aggiungeranno poi i tre artisti che saliranno sul podio nella finale di Sanremo Giovani, prevista per il 19 dicembre, in diretta su Rai1. Il Festival di Sanremo 2024 andrà in onda da martedì 6 a sabato 10 febbraio e sarà preceduto da PrimaFestival, trasmesso da sabato 3 febbraio alle 20.30 in attesa della diretta sanremese. A condurlo saranno Paola e Chiara con i tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras.

+++ In aggiornamento +++