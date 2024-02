Sanremo 2024, abbiamo chiesto a ChatGpt di valutare i testi delle canzoni: ecco la sua classifica

"Classificare le canzoni in base ai testi può essere soggettivo e dipendere dai gusti personali", mi ha bacchettato con il suo usuale brio ChatGpt quando ho chiesto all'intelligenza artificiale di valutare i testi delle canzoni in gara al Festival di Sanremo e redigere una classifica. Già, tra televoto e sala stampa, abbiamo provato ad immaginare un posticino riservato anche a ChatGpt nella giuria del Festival.

L'esperimento è costato un pomeriggio di malintesi chiariti a suon di macchinose precisazioni battute sempre più impazientemente sulla tastiera. D'altronde, dialogare con un chatbot può non essere l'operazione più naturale del mondo, ma una volta accordatisi sui presupposti, l'esperimento ha dato i suoi frutti.

La top 10 dei brani in gara a Sanremo secondo ChatGpt

ChatGpt ha bisogno di criteri in base ai quali valutare, per cui gliene abbiamo dati alcuni: qualità della scrittura, originalità e innovazione complessive del testo, profondità emotiva e attualità dei temi trattati. Ed ecco la top 10 dei migliori testi in gara a Sanremo 2024, redatta da ChatGpt:

1) "Autodistruttivo" di La Sad

2) "Finiscimi" di Sangiovanni

3) "Click Boom!" di Rose Villain

4) "Spettacolare" di Mannini

5) "L'Amore in Bocca" dei Santi Francesi

6) "Pazza" di Loredana Bertè

7) "Tuta Gold" di Mahmood

8) "Due Altalene" di Mr Rain

9) "Un Ragazzo una Ragazza" dei The Kolors

10) "Ricominciamo Tutto" dei Negramaro

Ma non è tutto. Già che eravamo intenti ad approcciare la critica musicale insieme ad un chatbot, abbiamo deciso di andare un po' oltre e chiedergli una classifica sulla musicabilità dei testi: al primo posto spicca Mahmood, sul podio insieme a Mr. Rain e Maninni. Questa la top 5:

1) "Tuta Gold" - Mahmood

2) "Due Altalene" - Mr. Rain

3) "Spettacolare" - Maninni

4) "Click Boom!" - Rose Villain

5) "Un Ragazzo Una Ragazza" - The Kolors

E poi, ancora, ci siamo affidati a ChatGpt per sapere quali saranno i pezzi che - presumibilmente - ascolteremo di più durante l'estate.

"Molte variabili influenzano la popolarità di una canzone, tra cui promozione, tendenze di ascolto e gusti personali", ha avvertito con prudenza. "Tuttavia.. - sapevamo potesse farcela - basandomi sulla musica attuale e le tendenze recenti, alcune delle canzoni che potrebbero avere un forte potenziale per diventare hit estive includono":

1) "Tuta Gold" - Mahmood

2) "Click Boom!" - Rose Villain

3) "Due Altalene" - Mr. Rain

4) "Spettacolare" - Maninni

5) "Finiscimi" - Sangiovanni

Sul pronosticare un papabile vincitore, ChatGpt non si sbilancia: "È difficile determinare quale canzone potrebbe vincere il Festival di Sanremo basandosi solo sui testi, poiché la competizione tiene conto di molti altri fattori, come l'interpretazione, la melodia, l'arrangiamento e l'appeal del cantante". Come darle torto. "La vittoria dipende da molti elementi ", ribadisce. E, con umiltà: "Il giudizio finale spetta al pubblico e alla giuria del Festival di Sanremo". ChatGpt, per il momento, il suo posto in sala stampa non lo vuole.