Sanremo, com'erano andate le edizioni condotte da Carlo Conti: vincitori, ascolti

Si vociferava da tempo e ora è arrivata la conferma ufficiale. È Carlo Conti il nuovo conduttore (e direttore artistico) del Festival di Sanremo. Un compito non facile, dopo il grande successo (televisivo e musicale) di Amadeus. Per intenderci: le edizioni di Amadeus non solo hanno tenuto in classifica per settimane e settimane i brani sanremesi, anche ben oltre il termine dellla kermesse, ma hanno anche registrato ottimi ascolti. L'ultima edizione, per esempio, è stata seguita da 11 423 400 (65,44% di share).

Inevitabilmente questi dati peseranno. Ma Carlo Conti non è certo di primo pelo. Un volto conosciuto, "amico", rassicurante. Il noto conduttore e autore, classe 1961, ne ha di esperienza. E anche al Festival di Sanremo proprio, avendolo già diretto e condotto. Ma com'erano andate le sue edizioni? Ascolti, cantanti: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Festival di Sanremo 2015

La 65esima edizione del Festival di Sanremo era andata in onda dal 10 al 14 febbraio 2015. Sul palco dell'Ariston, accanto a Carlo Conti, anche Emma Marrone, Arisa e Rocìo Muños Morales. Come andarono gli ascolti e quale fu la classifica completa di quell'edizione? La media di telespettatori era di 10.829.000 telespettatori, pari al 48,57% di share.

La classifica:

"Grande Amore" - Il Volo "Fatti avanti amore" - Nek "Adesso e qui (nostalgico presente) - Malika Ayane "Una finestra tra le stelle" - Annalisa "Straordinario" - Chiara "Che giorno è" - Marco Masini "Il mondo esplode tranne noi" - Dear Jack "Sogni infranti" - Gianluca Grignani "Sola" - Nina Zilli "Siamo uguali" - Lorenzo Fragola "Un attimo importante" - Alex Britti "Un vento senza nome" - Irene Grandi "Buona fortuna amore" - Nesli "Il solo al mondo" - Bianca Atzei "Oggi ti parlo così" - Moreno "Io sono una finestra" - Grazie Di Michele e Mauro Coruzzi

Festival di Sanremo 2016

La 66esima edizione di Sanremo andò in onda dal 9 al 13 febbraio 2016 con la conduzione, per il secondo anno consecutivo, di Carlo Conti. Accanto a lui: l'attore Gabriel Garko, la modella e attrice Mădălina Ghenea e l'attrice comica Virginia Raffaele, che aveva interpretato un diverso personaggio per ogni serata. Quell'edizione venne seguita in media da 10.726.000 telespettatori, pari al 49,52% di share.

La classifica:

"Un giorno mi dirai" - Stadio "Nessun grado di separazione" - Francesca Michielin "Via da qui" - Giovanni Caccamo e Deborah Iurato "Il primo amore non si scorda mai" - Enrico Ruggeri "Infinite volte" - Lorenzo Fragola "Cieli immensi" - Patty Pravo "Quando sono lontano" - Clementino "La borsa di una donna" - Noei "Wake Up" - Rocco Hunt "Guardando il cielo" - Arisa "Il diluvio universale" - Annalisa "Vincere l'odio" - Elio e le Storie Tese "Finalmente piove" - Valerio Scanu "Noi siamo infinito" - Alessio Bernabei (ex Dear Jack) "Ora o mai più (le cose cambiano)" - Dolcenera "Blu" - Irene Fornaciari

Festival di Sanremo 2017

La 67esima edizione del Festival di Sanremo andò in onda dal 7 all'11 febbraio 2017 con la conduzione, per il terzo anno consecutivo, di Carlo Conti (anche direttore artistico). Stavolta, insieme a lui, un grande nome della televisione italiana ma di Mediaset: Maria De Filippi. In termini di share è stata l'edizione di Conti più seguita (50,7% di share), con una media di 10.630.000 telespettatori.

La classifica: