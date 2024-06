Sanremo 2025, per Carlo Conti sorgono già i primi "problemi"

Nei giorni scorsi Carlo Conti ha annunciato, al Tg1, un tuffo nel passato del Festival in particolare per quanto riguarda la gara delle Nuove proposte e dei Big. I due torneranno a gareggiare separati durante le serate del Festival. Amadeus e prima di lui Claudio Baglioni avevano deciso di separare le due gare temporalmente, la gara dei giovani si teneva a dicembre così che i vincitori potessero gareggiare con i Big. Questa decisione, riporta il settimanale Oggi, non piacerebbe alle case discografiche. Il meccanismo precedente ha, infatti, reso celebri artisti come Tananai e Mahmood. Due nomi che da anni, ormai, scalano le classifiche.

Altra volontà di Conti è quella di ridurre la durata delle serate del festival e anche per questo le canzoni in gara saranno meno.

