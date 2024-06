Sanremo 2025, Carlo Conti svela tutte le novità (e lancia un appello a Vasco Rossi)

Meno canzoni, torna la distinzione tra big e nuove proposte e pure il Dopofestival: Carlo Conti anticipa al Tg1 Mattina Estate, durante lo spazio Un caffè con Giorgia Cardinaletti, le novità che caratterizzeranno Sanremo 2025. "Ho cercato di fare delle piccole modifiche. Una cosa che vi posso dire è che ci sarà comunque la suddivisione tra le nuove proposte e i big" dice il direttore artistico e conduttore anticipando le novità del regolamento: "Quindi le nuove proposte non andranno ad aumentare il numero dei big e non faranno la gara insieme ai big, ma avranno la loro gara".

"Ci sarà il vincitore delle nuove proposte e i big faranno la loro corsa, non ci saranno le eliminazioni ovviamente perché ormai sono passate" prosegue Conti che precisa di voler lavorare "sull'ottimo lavoro fatto da Baglioni nei suoi due anni e i cinque straordinari di Amadeus che hanno fatto crescere a dismisura il festival di Sanremo". Anche la durata della diretta subirà dei decisi cambiamenti, coseguenza del numero di canzoni in gara che sarà inferiore a quello degli anni precedenti. Canzoni che iniziano già ad arrivare, ma l'ascolto vero e proprio, spiega il nuovo direttore artistico, ci sarà tra fine agosto e inizio settembre. "Sento molto la responsabilità della scelta delle canzoni", ammette ancora il conduttore che sui possibili co-conduttori esclude la presenza degli amici storici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni: "No, sarebbe banale. Magari mi telefonano". Conti specifica poi che le canzoni sono la vera cosa importante del Festival di Sanremo: "Il resto è contorno", dice ancora. E aggiunge: "Resta la serata cover con il suo vincitore".

Infine, l'ammissione di quello che per lui è un enorme desiderio: "Sarebbe un sogno aprire con Vasco Rossi che canta Alba Chiara", dice rispondendo a Giorgia Cardinaletti sugli ospiti che gli piacerebbe avere al Festival. Quandi l'appello al rocker: "Vasco pensaci!".