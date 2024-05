Carlo Conti il conduttore del festival di Sanremo per i prossimi due anni

Sarà Carlo Conti il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. "Per i prossimi due anni" sottolinea una nota della Rai che parla di una decisione unanime dei vertici aziendali, l'amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea. "Per il conduttore - sottolinea Viale Mazzini - non si tratta di un semplice ritorno al Festival ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2014 al 2016, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana".

La sua fu una parentesi compresa tra il secondo biennio di Fabio Fazio e quello di Claudio Baglioni, prima dei cinque Sanremo da record - sul piano degli incassi e soprattutto della raccolta pubblicitaria - di Amadeus che proprio alla fine del festival aveva annunciato l'approdo alla rete Nove.

L'annuncio di Carlo Conti come conduttore del Festival di Sanremo 2025 è arrivata direttamente dal Tg1, nell'edizione delle 8:00. "Il primo messaggio? Quello di Fiorello" ha detto Conti.

Il neo direttore artistico ha salutato i telespettatori con una battuta: "I Conti tornano". Ora si apre il toto co-conduttore ma la squadra che lo accompagnerà nel prossimo festival è ancora tutta da formare.