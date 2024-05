Alessandro Cattelan deve condurre Sanremo secondo i lettori di Today

Habemus papam. O meglio, quello scelto dai nostri lettori nel sondaggio lanciato due settimane fa. Se in Rai il conclave per decidere chi prenderà il posto di Amadeus il prossimo anno al timone di Sanremo risulta ad oggi ancora pieno di incognite - e, perché no, di possibili colpi di scena - il 'televoto' resta la soluzione più immediata, ma soprattutto scevra da logiche di potere e dinamiche televisive. E la pancia del pubblico ha fatto il nome di Alessandro Cattelan.

Tra i papabili (e nominatissimo) fin dal suo arrivo in Rai, nel 2021, il conduttore era nella nostra rosa dei 6 big in lizza per la conduzione del Festival ed è stato votato dal 32% delle persone. Una percentuale alta, soprattutto considerando lo stacco importante dai due secondi classificati - a pari merito - Carlo Conti e Stefano De Martino. Entrambi incassano il 16% dei voti, tirando per la giacchetta una conduzione più tradizionale da una parte e una più fresca dall'altra. Mettendo per un attimo da parte De Martino, a cui a quanto pare non andrà comunque male nella prossima stagione - in pole position per la conduzione di Affari Tuoi su Rai 1 - la scelta dei lettori non è distante da una probabile combo a cui starebbero pensando i vertici di viale Mazzini. Conti e Cattelan, infatti, potrebbero essere insieme sul palco dell'Ariston a febbraio 2025, provando a prendere insieme il pesante testimone di Amadeus. Per uno si tratterebbe di un ritorno quasi a colpo sicuro, per l'altro di un debutto con cui potrebbe riscattarsi dal flop dell'unica prima serata su Rai 1, tre anni fa, prima di tornare alla comfort zone del suo late show, dove si conferma l'indiscusso numero uno.

Di certo, in due, sarebbe il modo più semplice per mischiare le carte - provando a portare uno show diverso rispetto a quello che si è visto negli ultimi cinque anni - ed evitare un paragone molto più netto e difficilmente gestibile. La gag fatta sabato sera a I Miglioni Anni è suonata come un piccolo spoiler ed è bastata a far esplodere i social, che già acclamano la nuova coppia. Insomma, l'idea piace alla Rai, a loro due - pronti a mettersi in gioco - e anche al pubblico. Verrebbe quasi da dire che i giochi sono fatti.

Fuori dal podio Bonolis e Scotti, Clerici fanalino di coda

Niente da fare, sempre secondo i nostri lettori, per Paolo Bonolis - con il 14% dei voti - e Gerry Scotti con il 13%. I due outsider in quota Mediaset non convincono il pubblico ma solo pochi fedelissimi, anche se nessuno di loro ha detto no alla possibilità di prendere le redini di Sanremo. Entrambi vestirebbero sia i panni del conduttore che quelli del direttore artistico, magari portando sul palco altri volti noti della tv e uno stile decisamente distante da quello di Amadeus, ma stando al sondaggio non ci si straccerebbe le vesti per vederli all'Ariston. Chiude la classifica Antonella Clerici con il 9% dei voti. Il 'sugo gate' non ha riportato in auge la versione festivaliera della regina dei cooking show, che continua ad essere l'amata conduttrice della porta accanto, ma non dopo mezzogiorno.