Sanremo, Cecchetto: "Potrebbero puntare su me e mio figlio"

Il totonomi sul futuro conduttore di Sanremo è entrato nel vivo. Anche noi di Today abbiamo lanciato il nostro sondaggio (vota qui) e la partita sembra apertissima, oltre che agguerrita. Nella rosa dei papabili c'è una new entry dell'ultima ora. Claudio Cecchetto, commentando l'addio di Amadeus al Festival, azzarda infatti un'autocandidatura.

Il fondatore di Radio Deejay, in un'intervista su MowMag, consiglia di "investire sui giovani" e poi affonda il colpo: "Altrimenti potrebbero puntare sui due Cecchetto, padre e figlio, così hanno il boomer e il ragazzo. È una battuta, lo scriva eh. Ci sarà sempre qualcuno che sognerà di fare Sanremo e lo farà brillantemente. Poi si parla di Carlo Conti, che è una garanzia". Battuta o no, intanto l'ha detta e ci sarà senza alcun dubbio qualcuno che l'accoglierà quantomeno per rifletterci.

Cecchetto dice la sua anche su quanto accaduto in Rai dopo la decisione di Amadeus di lasciare la tv pubblica all'apice della sua carriera per approdare al Nove: "Questo è un problema aziendale. Mi infastidisce però che tutto venga politicizzato. Suonano poco credibili. Si può chiedere ciò che si vuole, ma se si trova una persona risoluta, tutto cade nel vuoto". Su Fiorello, invece, non ha dubbi: "Lui è un battitore libero, non si vincola a nessuno, si lega solo ai progetti".