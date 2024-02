Chi è Alfa a Sanremo 2024: età, fidanzata, canzoni, Bellissimissima, Instagram 

Chi è Alfa? Cantautore genovese classe 2000 e artista multiplatino, il 24enne parteciperà, per la prima volta, al Festival di Sanremo in gara con il brano intitolato "Vai!" che verrà pubblicato da Artist First.

Chi è Alfa: età, nome

Esponente della Generazione Z, ALFA, vero nome Andrea De Filippi, si presenta come un ragazzo semplice, normale, con le stesse paranoie e ansie dei suoi coetanei. In un mondo in cui apparire è così importante e i valori di oggi riguardano l’autodeterminazione del singolo, il giovane cantatore mette invece l'amore al centro delle sue canzoni perché, per lui, l'essere romantici è la vera rivoluzione.

Dopo un 2023 travolgente in cui ha scalato le classifiche e ha fatto due tour sold out, la partecipazione al Festival di Sanremo rappresenta, per ALFA, la realizzazione del sogno di un artista che considera la musica il suo migliore amico, che gli ha permesso di superare le sue paure e di spiccare il volo.

Canzoni. Da "Sul più bello" a "Bellissimissima"

ALFA è al lavoro sul suo prossimo progetto discografico e, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, terrà -il 24 febbraio 2024- la sua prima data al Milano Mediolanum Forum di Assago. Il concerto è prodotto da Artist First (https://www.ticketone.it/artist/alfa/).

Andrea De Filippi, in arte ALFA, è un cantautore genovese, classe 2000. Con più di 424 mila iscritti al canale Youtube e oltre 1.5 milione di follower su TikTok, conta oltre 563 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 171 milioni di views su Youtube. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 500mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Ha ottenuto due tripli disco di platino (“Cin Cin”, “bellissimissima <3”), 4 dischi di platino (“TeStA Tra Le NuVoLe, pT2” e “Sul più bello”, “Testa tra le nuvole, Pt.1”, “Before Wanderlust”), e 8 dischi d’oro.

ALFA esordisce nel mondo della musica nel 2019 con Il suo brano “Cin Cin” che entra in tutte le classifiche italiane, raggiungendo anche la Top 10 della Viral Global e viene certificato triplo platino. Nel giro di due anni pubblica due album “Before Wanderlust” e “Nord” e, nel 2021, viene candidato ai Nastri d’Argento con il brano “SuL Più BeLLo” nella categoria “Miglior canzone. Nel 2022 pubblica “You Make Me So Happy” in collaborazione con il cantautore americano Mr Gabriel e la versione italiana della travolgente hit mondiale “SNAP”, assieme a Rosa Linn, talentuosa artista armena in gara all’Eurovision Song Contest 2022. A fine 2022 torna finalmente dal vivo con un concerto sold out al Fabrique di Milano e, durante lo show, porta sul palco una panchina gialla simbolo della lotta al bullismo e cyberbullismo. Dopo i sold out ad aprile 2023 nei club italiani, riparte a maggio con le date estive del “Tra le nuvole tour” e, per l’occasione, pubblica “bellissimissima <3”, il singolo colonna sonora dell’estate 2023 che, dopo aver scalato le classifiche di tutte le piattaforme digitali ed essersi posizionato al quarto posto della TOP 50 di Spotify e quinto nella classifica Fimi, viene certificato triplo disco di platino. A febbraio 2024 parteciperà al Festival di Sanremo e terrà il suo primo concerto al Mediolanum Forum di Assago.

Chi è la fidanzata?

L'ultimo nome associato al suo è quello di Sofia Marco, giocatrice di pallavolo della Serteco Volley School di Genova, squadra che milita nel campionato di Serie B1. Non è però chiaro se i due sono ancora legati.

In passato sembra che il rapper sia stato fidanzato con Virginia Montemaggi, influencer milanese apparsa nel videoclip di “Cin Cin, seppure entrambi hanno sempre smentito.

Instagram