Chi è Marta Donà, la manager dietro la vittoria di Angelina Manco (Mengoni e Maneskin)

C'è una donna dietro la vittoria degli ultimi tre Festival di Sanremo. È una manager, di soli 40anni, che sembra essere il nome di punta del panorama musicale italiano dato che tutti i suoi artisti, negli ultimi tre anni di Sanremo, hanno vinto da Angelina Mango a Marco Mengoni fino a passare ai divi internazionali Maneskin che però, a pochi giorni dalla vittoria dell'Eurovision, nel 2021, hanno deciso di interrompere la loro collaborazione. Lei si chiama Marta Donà e, insieme ad Angelina Mango, è la donna del momento.

Ma chi è Marta Donà? Chi è la 40enne che gestisce alcuni dei nomi più influenti del mondo dello spettacolo italiano, incluso anche Alessandro Cattelan? Scopriamolo insieme.

Chi è Marta Donà, manager di Angelina Mango (e tanti altri)

Marta Donà è una manager di grandi artisti italiani fondatrice della società LaTarma, nel 2016 a cui è a capo e in cui lavorano solo donne. Non tutti lo sanno ma Marta Donà è "nipote d'arte". Infatti, la manager di Angelina Mango è nipote di Adriano Celentano e Claudia Mori e vanta il primato di essere la prima manager ad aver vinto Sanremo ben quattro volte con i propri artisti (due con Marco Mengoni, nel 2013 e nel 2023, una con i Maneskin nel 2021 e una con Angelina Mango nel 2024). Un grande successo per una professionista di soli 40 anni che ha già una lunga e vincente carriera alle spalle iniziata nel mondo della comunicazione per poi proseguire come ufficio stampa della Sony. Infine, però, la sua svolta è avvenuta grazie a Marco Mengoni che le chiese di lasciare tutto per seguirlo. E da lì, il resto è storia.

Marta Donà, inoltre, ha alle spalle anche diverse esperienze all'Eurovision con i suoi artisti: Marco Mengoni nel 2013 e nel 2023, Francesca Michielin (anche lei della sua squadra) nel 2016, i Maneskin nel 2021 che hanno perfino vinto e quest'anno Angelina Mango.

Un successo dietro l'altro per questa donna che ha nella sua scuderia anche Alessandro Cattelan che nel 2022 è stato conduttore dell'Eurovision Song Contest insieme a Mika e Laura Pausini.

E dopo la vittoria di Angelina Mango a Sanremo, siamo sicuri che Marta Donà, porterà la giovane artista all'Eurovision facendola piazzare tra i primi posti, se non addirittura portandola all vittoria. Dopotutto sembra proprio che questo sia il suo anno.