Amadeus apre a Chiara Ferragni di nuovo a Sanremo per chiedere scusa

Amadeus e Chiara Ferragni. Solo pochi giorni fa il Tar ha condannato la Rai per la pubblicità occulta in favore di Instagram e ha sanzionato l'azienda a un'ammenda pari 175mila euro. Il direttore del Festival ha fatto sapere che la multa sarà pagata a metà da lui e da Ferragni. Proprio oggi, durante la conferenza stampa di presentazione della quarta serata di Sanremo si è tornati a parlare dell'imprenditrice.

Enrico Lucci, inviato di Striscia la notizia, ha chiesto ad Amadeus se sarebbe stato disponibile a far salire sul palco della kermesse Ferragni per chiedere scusa. "Se Chiara Ferragni ti avesse detto di poter venire a Sanremo e salire sul palco per spiegare i suoi errori di comunicazione tu avresti accettato?", questa la domanda di Lucci. E Amadeus, inaspettatamente, ha replicato: "Se me l’avesse chiesto, avrei sicuramente accettato". A questa dichiarazione è seguita è seguita poi un'altra domanda: "Chiara Ferragni sì e i trattori no?". Il direttore del Festival ha però precisato che lui fin dall'inizio ha dato la sua disponibilità a far salire sul palco dei rappresentati della protesta degli agricoltori e ha rimbalzato la palla alla dirigenza Rai, che si è limitata a ribadire quanto già detto, ovvero che c'è stato alcun confronto anche perché, spiegano, "finché non c'è una delegazione unitaria non sappiamo chi siano gli interlocutori ufficiali con i quali confrontarci".