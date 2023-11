Sanremo 2024: i nomi di tutti i co-conduttori

Il primo dei mattoni che compongono la struttura del Festival di Sanremo 2024 è stato svelato. Questa sera, 29 novembre, in diretta dal Tg1 Amadeus ha annunciato tutti i co-conduttori, un uomo e tre donne, che saranno sul palco insieme a lui dal 6 al 10 febbraio 2024. Marco Mengoni era già stato svelato in occasione della prima puntata di Viva Rai2!, ma grande attesa c'era per gli altri quattro nomi.

L'annuncio dei cantanti di Sanremo 2024

Il prossimo annuncio sarà quello più importante, e atteso, da parte degli amanti di Sanremo: si tratta della lista dei cantanti che si esibiranno sul palco. A rivelare i "Big" sarà ancora una volta Amadeus durante l'edizione del pranzo del Tg1 di domenica 3 dicembre.

Per il 6 dicembre, invece, sarà previsto l'ultimo degli annunci sul quale al momento c'è massimo riserbo. Potrebbe essere un super-ospite?

Chi sono i co-conduttori di Sanremo 2024

Sale l'attesa per l'edizione 2024 del Festival dopo l'annuncio di Allevi come ospite speciale. Amadeus ha dichiarato che sul palco insieme a lui saliranno: il 6 febbraio Marco Mengoni, il 7 febbraio Giorgia, l'8 febbraio Teresa Mannino, il 9 febbraio (la serata cover) Lorella Cuccarini e il 10 febbraio Rosario Fiorello.

Le tre co-conduttrici sono scese da tre van differenti proprio di fronte al Glass di VivaRai2!, Fiorello, infatti, era l'inviato speciale scelto da Amadeus per accompagnarlo nell'annuncio. "La cosa bella è che nessuno sapeva", hanno dichiarato tutte e tre insieme. Il momento più divertente è però arrivato quando Amadeus, a sorpresa, ha annunciato che Fiorello sarebbe stato il quinto co-conduttore. Rosario, non è chiaro se davvero fosse all'oscuro di tutto, ha dichiarato che no, lui tutta la sera non ci sarebbe stato. Fiorello, ironicamente, ha concluso il collegamento annunciando la sua decisione definitiva: "Io me ne vado a Nove".