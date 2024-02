Dargen D'Amico scende in platea e bacia Mara Venier, il video

A Sanremo può succedere di tutto. Anche che Dargen D'Amico baci sulla bocca Mara Venier per ben due volte. La prima mentre stava cantando e la seconda subito dopo. Finita l'esibizione, Dargen è stato raggiunto sul palco da Amadeus che si è congratulato con lui: "Hai portato energia e tante cose profonde come solo tu puoi fare su questo palco. E poi un bacio a Mara. Mara - ha esclamato Amadeus - sei stata baciata da Dargen D'Amico". E il cantante però ha voluto precisare: "È successo all'incontrario, in realtà".

Dargen, dopo lo scambio di battute, è poi sceso in platea, ha regalato i fiori a Venier e poi le loro labbra si sono toccate. Tutti punti in più per chi lo ha scelto nella propria squadra del Fantasanremo.

Sul palco dell'Artiston il 43enne ha portato messaggi di pace e di cessate il fuoco. "In questo momento nel mar Mediterraneo ci sono bambini sotto le bombe senza acqua e cibo. Il nostro silenzio e corresponsabilità. Cessate il fuoco. La storia e Dio e non accettano la scena muta", queste le sue parole la sera del 7 febbraio.