Sanremo 2024: svelati i duetti e le cover. Angelina Mango canterà una canzone del padre

Il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, ha annunciato ai microfoni di Viva Rai 2, proprio come aveva fatto l'anno scorso, i duetti e le cover dei concorrenti di Sanremo 2024. In queste ultime settimane si sono susseguite numerose illazioni su chi sarebbe salito sul palco insieme ai big e su quali canzoni avrebbero cantato e oggi, 26 gennaio, finalmente sono stati svelati.

La scelta di Angelina Mango di cantare una canzone del padre, morto per un infarto nel 2014 mentre si stava esibendo, renderà la sua esibizione particolarmente emozionante. Non mancheranno però iniezioni di vitalità e divertimento come nel caso di Amoroso e Bomdabash o di BigMama con Gaia, La Nina e Sissy che canteranno Lady marmalade.

I duetti e le cover della quarta serata di Sanremo 2024