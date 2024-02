Emma commuove tutti a Sanremo: la toccante dedica al papà scomparso

Emma sarà pure arrivata fuori dal podio in questo Sanremo 2024 ma nella finalissima di ieri sera è stata in grado di commuovere l'Ariston intero e tutte le persone a casa che stavano guardando il Festival. Alla fine dell'esibizione sul suo brano Apnea, la cantante pugliese ha voluto fare una dedica speciale a suo papà Rosario, purtroppo scomparso da poco tempo. Era il settembre 2022, infatti, quando il papà di Emma Marrone moriva a soli 66 anni dopo una leucemia, una perdita per la cantante ed ex volto di Amici che si è fatta sentire e che l'ha segnata molto. Emma e il papà, dopotutto, avevano un rapporto bellissimo e lui l'ha sempre seguita sotto i suoi palchi e supportata dal primo all'ultimo giorno.

E questo legame speciale tra Emma e suo papà Rosario si è visto tutto durante la finale di Sanremo 2024 quando Emma ha voluto prendere un momento per fare una dedica speciale al suo papà.

A fine esibizione, infatti, l'artista, ha detto davanti a tutti: "Vorrei dedicare questo Sanremo al mio papà che è stato il primo a lanciarmi sul palco che avevo appena 10 anni e voglio promettergli che resterò su questo palco fino a quando avrò fiato in corpo".

Parole bellissime che hanno commosso la stessa Emma ma anche Fiorello e Amadeus accanto a lei e tutto il pubblico in teatro e a casa. Un momento molto toccante del Festival di Sanremo 2024 che ha dimostrato la grande sensibilità di Emma e quanto sia stata importante per lei la partecipazione a questo Sanremo, al di là delle classifiche e dei risultati.