Sanremo, Fiorella Mannoia commenta le voci sulla sua presunta bestemmia

Fiorella Mannoia sul palco dell'Ariston ha incantato il pubblico sin dalla prima serata di Sanremo 2024. La sua canzone dal titolo Mariposa, interpretata con indosso un abito bianco, è stato molto applaudito dal pubblico che sui social ha rilanciato il video dell'esibizione e, in particolare, di un verso, "Mi chiamano con tutti i nomi/ Tutti quelli che mi hanno dato/ Ma nel profondo sono libera, orgogliosa e canto", diventato un caso. Proprio questo passaggio, infatti, "orgogliosa e canto", ha fatto molto discutere la rete per una presunta bestemmia che sarebbe stata ascoltata proprio tra le parole di Mannoia.

Tanti i commenti a supporto di un'ambiguità che in realtà non aveva ragion d'essere, facilmente escludibile com'era dal testo della canzone che circolava da giorni. E così, a chiudere la questione una volta per tutte ci ha pensato proprio Fiorella Mannoia che a Rtl 102.5 ha commentato la questione. "So che sta girando, l'ho vista. Quello che mi stupisce è che la riprendano i giornali. Pensa la gente. Ma come puoi immaginare che io possa bestemmiare sul palco di Sanremo?" ha chiesto la cantante tra le risate dei presenti in studio: "Siccome il pezzo non lo hai preparato ieri, nessuno ha alzato la mano per dire ‘Ma non è che sembra…'. No?" è stata allora la domanda del conduttore: "Ma neanche ci è venuto in mente", la risposta di Fiorella Mannoia che ha messo un punto definitivo alla faccenda.