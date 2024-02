Sanremo, Fiorello fa tornare i Jalisse

I Jalisse tornano a Sanremo. La notizia girava da giorni e al Tg1 di questa sera Fiorello ha dato la conferma senza rovinare la sorpresa ad Amadeus. Collegato insieme a Giorgia Cardinaletti dal balconcino di fronte all'Ariston, Fiorello ha chiesto alla giornalista di intervistare le sagome del duo vincitore del Festival nel 1997 con 'Fiumi di Parole': "Vi fa piacere tornare a Sanremo?", ha chiesto la giornalista. E dalle sagome si è levata la risposta dei Jalisse: "Eh, dopo 27 anni....". Poi l'invito ad accennare il brano con cui vinsero Sanremo, puntualmente esaudito dalle sagome. In effetti, in scaletta era previsto un ospite musicale a sorpresa, seppure a tarda notte. Ed eccoli i Jalisse in carne e ossa, pronti ad interpretare la loro iconica "Fiumi di parole", che lanciarono proprio sul palco dell'Ariston.

IL RITORNO DEI JALISSE SUL PALCO DI SANREMO DOPO 27 ANNI STIAMO VIVENDO UN MOMENTO STORICO #Sanremo2024 pic.twitter.com/aFqOAcg8WQ — trashtvstellare (@tvstellare) February 10, 2024