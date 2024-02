"Alla fine è un parere", il commento di Geolier dopo i fischi a Sanremo

Geolier ha vinto la serata delle cover di Sanremo 2024. Una vittoria inaspettata e molto polemica che è valsa al cantante napoletano un bel po' di fischi da parte del pubblico dell'Ariston che avrebbe preferito qualcun altro come vincitore della quarta serata di Sanremo 2024. Geolier, infatti, non appena annunciata la sua vittoria, è salito sul palco di Sanremo per ricevere il premio tra fischi e "buu" del pubblico per nulla d'accordo con il risultato del televoto e dei voti di sala stampa e radio.

Una vittoria dal sapore amaro quella di Geolier che è stato "massacrato" sia all'Ariston che sui social dove in tantissimi hanno criticato il suo essere arrivato prima di Angelina Mango, seconda in classifica con la sua versione de La Rondine, brano di suo papà Pino con cui ha emozionato tutti. Ma il pubblico, si sa, è sovrano e lo è stato anche ieri sera quando ha premiato il napoletano idolo della gen z.

Ma come ha vissuto Geolier questa dolceamara vittoria? Come si è sentito nel vincere tra i fischi e la delusione delle persone? A dircelo è stato proprio lui che, durante la conferenza stampa post puntata, ha commentato la sua vittoria nella serata delle cover e lo ha fatto così.

"Ieri io mi sono sibito davanti all'Ariston che fischiava e le persone se ne andavano. È stato difficile, veramente - ha ammesso Geolier . Però alla fine è un parere. Le persone potevano apparire come stare neutre. Ieri mi ha colpito molto l'esibizione di Angelina, di Annalisa. Angelina ha emozionato tantissimo, anche mia mamma che doveva essere di parte".

Questo il commento di Geolier che da un lato ci è rimasto male per la reazione del pubblico, dall'altro non vuole rinunciare al godersi la sua vittoria che, dopotutto, è un dato di fatto. E anche se la sua performance con Gigi D'Alessio, Gué e Luché non è piaciuta ai più, in molti hanno commentato la sua reazione con empatia dichiarando i lunghi fischi del pubblico di ieri sera come mancanza di rispetto.

E voi come la pensate?