"Hanno boicottato la vittoria di Geolier", sui social è (già) polemica

Su social è già polemica dopo la finale di Sanremo 2024. E non tanto per la vittoria di Angelina Mango che ha riscontrato un grande consenso ma per quel secondo posto di Geolier che non è andato proprio giù ai suoi fan e a tutti quelli che lo hanno votato ieri sera durante la finalissima di Sanremo 2024. Secondo i dati mostrati dalla Rai alla fine del Festival, infatti, Geolier ha ottenuto il maggiore apprezzamento da parte del pubblico con una percentuale altissima di voti da casa: il 60% (Angelina, invece, ha ottenuto il 16,1% di televoto). Ma come ha fatto, allora, a non vincere Geolier?

Sappiamo bene che a decretare il vincitore di Sanremo non è solo il televoto ma i voti sommati di pubblico, sala stampa e delle radio. Così, a guardare i dati, a spingere per la vittoria di Angelina Mango sono stati i voti della stampa e delle radio. La cantante lucana, infatti, ha ottenuto un risultato finale del 40,3% (di cui il 16,1% dal televoto) mentre Geolier ha ottenuto un risultato complessivo del 25,2% (di cui il 60% di televoto). A rigor di logica, la stampa e le radio l'hanno votato pochissimo.

Dopo i fischi per la vittoria di Geolier nella serata cover di Sanremo 2024, ai fan del rapper napoletano (e non solo) quella di far vincere Angelina, nonostante un televoto basso, è sembrata una mossa decisa a tavolino dalla stampa in un certo senso per "vendicarsi" di quel primo posto nella gara cover che sembrava non essere andato giù a nessuno. Così, sui social, sono in tantissimi i fan di Geolier scagliati contro la finale di Sanremo e il secondo posto del beniamino che, ieri sera, hanno votato in tantissimi.

"Hanno boicottato la vittoria di Geolier", scrive qualcuno sui social e c'è chi rincara la dose: "Purtroppo una fetta ha voluto che tu non vincessi però non dovrebbe funzionare così". "La stampa ha pilotato tutto, Geolier aveva il 60% dei voti", commenta qualcun altro su TikTok e poi ancora "Geolier è il vero vincitore". E questi sono solo alcuni dei commenti contro il voto finale di Sanremo 2024.

Alla fine, però, quello che conta sono i dati complessivi e, anche se in questo caso ha avuto più peso la stampa insieme alle radio, a vincere è stata Angelina Mango.

Le percentuali dei voti della finale di Sanremo 2024

Classifica totale

Angelina Mango 40,3%

Geolier 25,2%

Annalisa 17,1%

Ghali 10,5%

Irama 6,9%

Classifica televoto