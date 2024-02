Geolier, avvistato dopo la "delusione" del secondo posto: dov'era e cosa stava facendo

"Delusione" per Geolier in questa finale di Sanremo 2024. Dopo le polemiche per la vittoria della serata cover, al rapper napoletano, classe 2000, resta un po' di amaro in bocca per un secondo posto nella classifica generale di Sanremo 2024 vinta da Angelina Mango, e per quei fischi del pubblico che lo hanno travolto nelle ultime due serate di Festival. Un'amarezza visibile anche nelle sue performance durante la finale di Sanremo che lo hanno visto un po' più trattenuto del solito. Però, Geolier, i colpi ha imparato a incassarli in questo Festival e si è portato a casa un bel secondo posto, anche se la classifica provvisoria lo dava per primo.

Ma cosa ha fatto Geolier appena dopo la "delusione" della finale di Sanremo 2024? Noi di Today.it lo abbiamo avvistato a pochissimo dalla fine del Festival tra le strade di Sanremo e, nello specifico, in uno dei suoi posti preferiti: la pizzeria del quartiere spagnolo ricreato proprio tra i vicoli sanremesi. Dopo la finale di Sanremo e gli ennesimi fischi per i suoi primi posti in classifica, Geolier ha deciso di festeggiare il suo successo - su TikTok, infatti, è già virale - insieme ai suoi affetti più cari, amici e famiglia venuti da Napoli per sostenerlo e nel luogo che più gli ricorda casa sua: la pizzeria napoletana.

Così, letteralmente acclamato e circondato da tantissimi amici e familiari, Geolier ha mangiato una bella pizza napoletana e ha passato l'ultima serata di Festival in una piccola "Napoli" ricreata appositamente in Liguria, quella Napoli che lo considera uno dei suoi gioielli più grandi al punto da mobilitare tutti per votarlo al televoto creando perfino degli sconti in ristoranti, pizzerie ecc. Un po' di delusione c'è stata sicuramente, come ha ammesso lui stesso dopo i fischi ricevuti, però, la gioia di avere una fortissima fanbase e di esserci stato resta tanta, nonostante le critiche da parte di stampa e pubblico.

"Un grazie mille a tutti quanti, è stato tutto bello, abbiamo imparato un sacco di cose, finalmente è finita" sono le parole di Geolier, a notte inoltrata dopo aver mangiato la pizza per poi specificare: "questa mangiatela solo a Napoli però".