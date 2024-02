"Non ti senti di aver rubato la vittoria?", la risposta di Geolier alla giornalista zittisce tutti

Continua la polemica su Geolier che, secondo i più, avrebbe vinto immeritatamente la serata cover di Sanremo 2024 con il suo medley insieme a Gigi D'Alessio, Gué e Luché. Il suo primo posto in classifica nella gara cover di Sanremo, infatti, non è andato giù quasi a nessuno, né al pubblico dell'Ariston che lo ha fischiato e se ne è andato dal teatro per protesta, né a molte altre persone che volevano vincesse la performance di Angelina Mango, arrivata inceve seconda.

Ma che piaccia o meno Geolier si è portato a casa il premio di miglior cover di Sanremo 2024 e di questo ne è fieri nonostante abbia ammesso di aver vissuto con amarezza l'ondata di fischi ricevuti durante la diretta di Sanremo. E dopo le parole di Amadeus che ha ammesso che Geolier non meritava i fischi della platea e quelle di Selvaggia Lucarelli che ha parlato di "razzismo" nei confronti di una parte d'Italia che fa di tutto per dare valore ai suoi "eori", arriva un'altra frecciatina per Geolier da una giornalista.

"Non ti senti di aver rubato un po' la vittoria di ieri? - chiede la giornalista a Geolier -. Oggettivamente c'erano delle esibizioni, con tutto il rispetto, più belle della tua come quella di Skin con i Santi Francesi o quella di Angelina Mango. Io mi sentirei un po' a disagio al posto tuo".

A questo punto, però, Geolier ha spiazzato tutti con una risposta diretta e senza peli sulla lingua di Geolier che non si è fatta attendere. Il giovane napoletano, infatti, ha messo in chiaro il suo pensiero zittendo tutti e portandosi a casa anche un bell'applauso dai presenti durante la conferenza stampa.

"Io non mi sento a disagio per la vittoria ma mi sento a disagio a rispondere a questa domanda", sono state le parole di Geolier che hanno conquistato tutti non solo chi era presente alla conferenza stampa ma anche tutti quelli che hanno visto il video sui social trovando la domanda della giornalista totalmente di cattivo gusto.

"Come ti permetti a dire "hai rubato la vittoria", ha commentato qualcuno, "Che colpa ne ha se l'hanno votato?", scrive qualcun altro e sembra proprio che l'opinione comune sia a favore di Geolier. Voi come la pensate?