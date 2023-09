Gerry Scotti, la foto a sorpresa con Amadeus. C'è aria di Sanremo?

"Eh niente, ci hanno beccati" questa la didascalia scelta da Gerry Scotti per la foto che lo ritrae insieme a Amadeus mentre stanno facendo colazione. La stessa foto, più altre cinque, è stata condivisa dal direttore artistico del Festival di Sanremo che ha già annunciato che l'edizione del prossimo anno sarà l'ultima con lui al comando.

Solo un incontro tra vecchi amici o qualcosa di più? Beh, questa domanda sui social sono in molti a porsela e al momento la risposta più quotata è che i due fossero a lavoro per il Festival. Anni fa Scotti parlò di un invito a Sanremo che dovette declinare - non senza dispiacere - per impregni di lavoro improrogabili, da parte di Gerry quindi ci sarebbe interesse nel prendere parte alla kermesse e quindi non stupirebbe poi molto se Ama nei prossimi mesi lo annunciasse come ospite o co-conduttore.

Al momento sono tutte congetture, i due potrebbero essersi incontrati per caso, ma questo non vuol dire che non stiano, comunque, lavorando a Sanremo 2024.