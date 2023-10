Gerry Scotti a Sanremo, sì o no? Le nuove dichiarazioni di Amadeus

Gerry Scotti con Amadeus al prossimo Festival di Sanremo? L'interrogativo pareva aver avuto una risposta già con la foto Instagram che ritraeva insieme i due amici e colleghi, ma a quanto pare la questione è ancora molto fumosa. Già, perché dopo la pubblicazione social che pareva una conferma della sua presenza all'Ariston, dal salotto di Verissimo il popolare volto Mediaset ha smentito l'evenienza: "Guarderò Sanremo da casa mia, ma non ci sarò", aveva assicurato a Silvia Toffanin il conduttore, relegando a "la tipica paparazzata da giornale scandalistico" l'immagine che tanto aveva fatto discutere.

La faccenda pareva chiusa, ma le parole pronunciate da Amadeus nel programma di Bruno Vespa Cinque Minuti sembrano mettere ancora un dubbio alla possibilità che Gerry Scotti intervenga in qualche modo alla prossima edizione del Festival, l'ultima condotta e diretta da lui. "Non lo so. Per adesso facciamo colazione insieme" è stato il commento di Amadeus sull'ipotesi di una presenza del conduttore di Canale 5: "E poi vediamo, siamo amici da 40 anni". Il riferimento a Gerry Scotti è arrivato nell'ambito del racconto della carriera di Amadeus, iniziata con gli anni di Radio Deejay quando Claudio Cecchetto lo volle nella squadra dell'emittente insieme appunto all'attuale volto di Canale 5, Fiorello e Jovanotti.

E proprio Cecchetto, intervenuto con un videosaluto, ha invitato Amadeus a svelare con quale bugia lo convinse ad assumerlo. "Gli dissi che vivevo e lavoravo a Milano come doppiatore, perché lui non voleva dj che vivevano in altre città e poi avevano nostalgia e se ne andavano", ha confessato Amadeus: "Mi diede il programma delle 9 del mattino e io ogni mattina mi svegliavo alle 4.30 perché in realtà continuavo a vivere a Verona".