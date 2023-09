Gerry Scotti condurrà Sanremo 2024 con Amadeus: la conferma in un video

Amadeus chiude in bellezza e porta a Sanremo 2024 - quinta e ultima edizione con la sua direzione artistica - Gerry Scotti. Il nome del conduttore Mediaset si era fatto già l'anno scorso, dunque il timoniere del Festival aveva in mente da tempo di coinvolgerlo.

Le foto pubblicate qualche giorno fa su Instagram da Amadeus, che lo immortalavano con Gerry a colazione, erano una piccola anticipazione della notizia che in molti aspettavano. Gerry Scorri condurrà il Festival di Sanremo - dal 6 al 10 febbraio - insieme ad Ama. È lui a confermarlo in un video: "Io e Amadeus siamo finiti su tutti i siti, su tutte le pagine di giornale, solo perché due amici, anche di una certa età, si sono presi un caffè insieme. Allora ho deciso di dirvi la verità, cosa ci siamo detti. In questa foto mi parlava di un dolorino al braccio, qui mi chiedeva quanto ho di colesterolo. Va beh, voleva tanto a chiederlo cosa ci stavamo dicendo? Ve lo avremmo detto. A proposito, conoscete un buon albergo a Sanremo che costi il giusto?".

Non è ufficiale ancora se Gerry Scotti sarà all'Ariston tutte e cinque le sere, ma è probabile di sì - come Morandi lo scorso anno - mentre sulle conduttrici le bocche sono ancora cucite. Infine c'è il capitolo Fiorello, che molti vorrebbero rivedere quest'anno per chiudere davvero coi botti l'era Amadeus.

Il video pubblicato da Gerry Scotti