Sanremo, Ghali dal palco dell'Ariston: "Stop al genocidio"

Ultima esibizione per i 30 Big del Festival di Sanremo 2024, che stasera avrà il suo vincitore. Ghali non si fa sfuggire l'occasione per lanciare un potente appello.

Dopo aver cantato "Casa mia", brano con cui è in gara, sale sul palco anche il suo amico alieno, Rich Ciolino. "Stop al genocidio" è il messaggio che l'artista lancia a fine esibizione facendo finta che a suggerirlo sia stato l'alieno. Un appello finito subito in vetta ai trend sui social, dove in molti ringraziano Ghali per la posizione pro Palestina presa su un palco così importante.

In platea la mamma di Ghali che esibisce il cartello "sei il mio vincitore amore della mamma". "Mi porterò per sempre questa esperienza indimenticabile" afferma Ghali.