Caso John Travolta, Amadeus svela nuovi dettagli: "All'inizio gli avevo detto di no"

Spuntano fuori nuovi dettagli inediti sul caso John Travolta a Sanremo. Ormai la polemica sulla presunta "pubblicità occulta" durante l'ospitata di John Travolta nella seconda puntata di Sanremo 2024 è nota a tutti, sia in Italia che all'estero. Ma a raccontarci qualcosa in più su quanto accaduto con Travolta e sul caso di quelle scarpe di marca indossate senza alcuna censura all'Ariston, è lo stesso Amadeus che, durante la conferenza stampa della finalissima di Sanremo 2024, ha raccontato come è avvenuta la scelta di far venire l'attore statunitense all'Ariston e perché nessuno si è accorto della pubblicità all'azienda U-Power che stava facendo in diretta tv.

Alle domande dell'inviato di Striscia La Notizia, Pinuccio, che ha chiesto spiegazioni ad Amadeus sulla verità dietro quanto accaduto con Travolta a Sanremo, il conduttore ha raccontato un dettaglio che non sapevamo ancora e cioè che all'inizio Amadeus aveva rifiutato la richiesta di John di essere uno degli ospiti di Sanremo.

"Ti parlo per quello che mi riguarda, io mi occupo della parte artistica e non contrattuale - ha esordito Amadeus per poi aggiungere -. Quando mi hanno chiesto che John Travolta voleva venire a Sanremo, ammetto che avevo detto di no, perché c'era già stato e non avevo giorni disponibili. All'inizio sembrava volesse venire di sabato e io non avevo serate vuote quindi avevo detto che non era possibile. Poi mi è stato risposto, attraverso chi lo rappresenta, di scegliere io la serata. Vedendo che il costo era solo un rimborso spese ho scelto l'unica serata che avevo disponibile, quindi, il mercoledì e lui ha accettato. Questa è stata la mia unica trattativa fatta dal punto di vista artistico".

Per quanto riguarda, invece, la cifra esatta del rimborso spese è intervenuto il direttore intrattenimento prime-time Rai Marcello Ciannamea che ha detto: "Contrattualmente si è verificato tutto in maniera limpida. Rai ha chiuso il contratto senza riferimenti allo sponsor e pattuendo con Travolta solo un rimborso spese molto basso, ma che non riveleremo. Non riveliamo i compensi di nessuno per questioni di riservatezza, ad ogni modo è stato un rimborso basso".

Quanto ha speso la Rai per John Travolta, però, resta ancora un segreto.