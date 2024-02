Sanremo 2024, John Travolta ospite della seconda serata

John Travolta sarà ospite del Festival di Sanremo nella seconda serata. Lo ha annunciato Amadeus oggi al Tg1 delle 13.30: "Mercoledì 7 febbraio, seconda serata del Festival di Sanremo, tra gli ospiti un attore che ha fatto ballare intere generazioni. Avete capito di chi si tratta? Esatto. John travolta al festival di Sanremo".

Sul palco dell'Ariston, dunque, un altro ospite internazionale oltre a Russel Crowe, che nella serata di giovedì - la terza - si esibirà con la sua band in un pezzo blues. A più di vent'anni dalla sua prima esibizione a Sanremo, il 'Gladiatore' sarà di nuovo protagonista all'Ariston in una veste insolita e farà ballare e cantare il pubblico. Nessuna indiscrezione, invece, su cosa aspettarsi da John Travolta, se si metterà in gioco sul palco o concederà solo un'intervista.

Al momento sono solo loro due i nomi internazionali attesi, ma Amadeus potrebbe riservare altre sorprese e annunciarle quando il Festival sarà già nel vivo.