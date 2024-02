Sanremo 2024, Jovanotti pubblica le foto amarcord con Amadeus e Fiorello. I fan: "L'amicizia, quella vera"

Tra gli innumerevoli messaggi di auguri e di in bocca al lupo che stanno arrivando per Amadeus e Fiorello in queste ore precedenti al debutto di Sanremo 2024, arrivano anche quelli speciali, sentiti e veri del loro grande amico Lorenzo Jovanotti. Dimesso dall'ospedale dopo il lungo e delicato intervento arrivato dopo sei mesi dall'incidente e da una precedente operazione, in questi giorni il cantautore sta affrontando la convalescenza con grande ottimismo: "Sono contento e sto bene al pensiero che ogni giorno sarà un giorno verso la fioritura" ha scritto sui social che, qualche ora dopo, hanno ospitato un post dedicato proprio ai suoi cari vecchi amici.

Com'è noto, il legame tra Jova, Ama e Fiorello dura da oltre tren'anni, da quando tutti iniziarono a lavorare a Radio Deejay. E proprio per ribadire la forza di un rapporto che trova le sue radici nel passato, il cantautore ha scelto due foto che mostrano i due showman ai tempi del loro esordio e poi, ancora, tutti e tre insieme durante un momento del programma cult Karaoke. "Buon Sanremo a tutti" l'augurio scritto a corredo degli scatti dove il tag diretto ha subito indirizzato ai due amici il suo pensiero. Un gesto che i fan stanno apprezzando moltissimo: con più di 30mila like arrivati ad apprezzare il ricordo del passato e tanti commenti volti a sottolineare l'autenticità di un'amicizia dimostrata anche da Fiore e Ama che a lui avevano mandato il loro abbraccio speciale durante l'intervista a Che tempo che fa. Viste le condizioni fisiche di Jova, è impossibile che il cantante torni sul palco come accaduto nel 2022, ma la certezza è che con il pensiero e con l'affetto sarà sul palco dell'Ariston.