"La rondine" di Angelina Mango è già virale, le reazioni dei vip alla sua performance (e qualche critica)

Angelina Mango con la sua versione de La Rondine, grande successo di suo papà Pino Mango scomparso nel 2014, durante la quarta serata di Sanremo 2024 ha letteralmente emozionato tutti dentro e fuori dall'Ariston. La sua è stata una performance da brividi, attesissima da pubblico e critica e uno dei momenti più iconici di questo Festival di Sanremo anche se, nella classifica finale è arrivata seconda dopo Geolier. Capelli sciolti, abito sobrio, lacrime trattenute fino all'ultimo ma, soprattutto una voce in grado di essere delicatissima e grintosa allo stesso tempo regalando al pubblico un'interpretazione in grado di toccare il cuore di tutti.

E pur essendo passato pochissimo dall'esibizione nella serata delle cover di Sanremo, La Rondine di Angelina Mango è già diventata virale sui social dove da ieri sera non fanno che girare video della sua performance con tanto di reaction. E se Angelina ha un bel gruppo di fan che la sostiene, a fare il tifo per lei e a sottolineare la sua bravura questa volta sono stati soprattutto i vip. Tanti volti noti del mondo dello spettacolo, infatti, hanno commentato la performance di Angelina in diretta sui loro profili social confermando quanto questa ragazza di soli 22 anni sia già diventata una cantante affermata. Come hanno reagito i vip a La rondine di Angelina Mango? Ora ve lo sveliamo.

Aurora Ramazzotti l'ha definita "Meravigliosa" pubblicando in diretta il video della cantante lucana a Sanremo. Anche Alessia Marcuzzi ha apprezzato molto l'esibizione dell'ex allieva di Amici pubblicando il video di Angelina mentre canta accompagnato con un cuore. Dagli Stati Uniti sono arrivati anche i complimenti di Elisabetta Canalis che non si è persa Sanremo pur abitando all'estero e ha ripostato il video di Angelina che canta La Rondine mostrando quanto abbia amato la performance. E poi ancora Sophie Codegoni ha definito Angelina "Magica". Anche Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici ha amato Angelina su La rondine, così come la sua grande amica Giulia Stabile che è corsa a casa all'ultimo minuto per seguire in diretta l'esibizione di Angelina che attendeva con ansia ed emozione. E il suo supporto di Giulia Stabile per Angelina è stato talmente forte da far diventare già virale la sua canzone La noia su TikTok creandone un balletto che tutti stanno ricreando e postando sui loro social.

Nonostante tutto questo clamore, però, qualcuno sui social l'ha criticata andando un po' controcorrente e definendo la sua performance canora non perfetta, un po' calante e non così emozionante come tutti dicono. Ci sono ancora, infatti, diverse persone che pensano che Angelina sia sopravvalutata e "raccomandata" per il suo cognome.

Voi come la pensate?