La vita privata di Lorella Cuccarini: età, marito, malattia, figli, Instagram, Sanremo

Dal debutto televisivo datato 1978 alla quarta serata della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo (9 febbraio 2024). Quella di Lorella Cuccarini è una carriera lunga e densa di amati programmi televisivi. Ma cosa sappiamo della Lorella privata? Dal marito ai figli, dalla malattia ai Social: leggiamo qualcosa in più su di lei.

La vita privata di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini, nata a Roma il 10 agosto 1965, è una figura poliedrica amata dal pubblico italiano per la sua carriera che spazia dalla danza alla conduzione televisiva. Cresciuta in un contesto familiare complesso, i genitori si separarono quando aveva solo dieci anni, e da allora ebbe pochi contatti con il padre. Fin da giovane, Lorella manifestò una chiara passione per la danza, iniziando a ballare e cantare a soli tre anni. Il debutto televisivo avvenne nel 1978 nel varietà "Ma che sera". Tuttavia, la sua carriera decollò veramente quando, nel 1985, incontrò Pippo Baudo, iniziando così la sua avventura come showgirl.

La vita privata di Lorella è stata caratterizzata da un matrimonio duraturo con Silvio Capitta, noto come Silvio Testi, produttore discografico e televisivo. La coppia si sposò nel 1991 e ha quattro figli: Sara (nata nel 1994), Giovanni (1996) e i gemelli Chiara e Giorgio (2000). La sua sfera privata è stata anche segnata da un periodo difficile dopo la perdita delle madri di entrambi, la sua e quella del marito. Nonostante il triste corso naturale degli eventi, Lorella e Silvio hanno dimostrato di essere una coppia solida, affrontando insieme le avversità. La conduttrice ha inoltre confidato di aver avuto un aborto spontaneo poco tempo prima di aspettare Sara.

Nel 2002, un evento che ha segnato profondamente la sua vita è stata la scoperta di un tumore alla tiroide. L'artista ha dovuto fermarsi per sottoporsi a un intervento di asportazione totale della tiroide, affrontando conseguenze psicofisiche molto provanti. Le oscillazioni di peso causate dalla malattia hanno rappresentato un momento complicato nella vita della showgirl, che ha reagito con determinazione e cure adeguate. Da ballerina, Lorella Cuccarini era sempre attenta alla linea, ma aveva seguito diete sbagliate e dannose, ma ha poi lavorato su se stessa e sull'alimentazione per raggiungere il benessere. L'equilibrio è stato alla base per superare il difficile momento, con la famiglia che ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire un supporto attorno alla sua figura. Il corretto regime alimentare le ha permesso di controllare le oscillazioni di peso e di ritrovare il piacere della convivialità e della tavola.

Lorella ha affrontato la sfida con determinazione, tornando ai riflettori con il suo consueto carisma. Oltre alla sua carriera e alla vita familiare, Lorella Cuccarini è attiva in iniziative benefiche, sostenendo organizzazioni come "Trenta Ore per la Vita" e "Never Give Up", quest'ultima focalizzata sui disturbi del comportamento alimentare. La sua carriera televisiva ha vissuto molti momenti alti e qualche basso, con uno degli episodi più discussi che coinvolge Alberto Matano durante la conduzione di "La Vita in Diretta" nel 2019. In seguito a divergenze con Matano, Cuccarini non fu riconfermata per la stagione successiva.

Nel 2023, sua figlia Chiara ha fatto coming-out, ricevendo il sostegno aperto della madre, che ha dichiarato che nella loro famiglia "non ci sono barriere".

Lorella Cuccarini ha un profilo ufficiale di Instagram dove condivide con i suoi fan momenti di vita professionale e privata.

