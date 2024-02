Sanremo, Mahmood canta con un anello dal prezzo esorbitante. Ecco quanto costa

Mahmood è uno dei protagonisti di questa edizione 2024 di Sanremo e con il brano Tuta Gold, in gara per la vittoria, si è già concquistato una bella fetta di pubblico e di stampa che, per ben due serate consecutive, l'ha fatto finire in top 5. Ieri sera, però, Mahmood non ha cantato Tuta Gold ma si è esibito durante la serata cover di Sanremo 2024 in un pezzo iconico di Lucio Dalla, Come è profondo il mare insieme al gruppo sardo I Tenores di Bitti.

Una performance, quella di Mahmood su Come è profondo il mare, intensa e piena di pathos che ha emozionato tutti, soprattutto i fan di Lucio Dalla e quelli che non possono fare a meno di ascoltare i virtuosismi della voce inimitabile di Mahmood. Ma se in tantissimi hanno apprezzato la bravura del cantante e la sua estensione vocale e molti ci sono rimasti male per il fatto che sia stato escluso dalla classifica finale, c'è anche chi non ha potuto non notare un dettaglio particolare del suo outfit elegantissimo. Un accessorio molto appariscente e, all'occhio degli esperti, molto ma molto costoso.

Parliamo dell'anello indossato da Mahmood nella quarta serata di Sanremo 2024, un gioiello in oro giallo traforato che, all'occhio dei più esperti, è stato subito identificato come un Cartier come tutti gli altri gioielli da lui indossati. Questo anello, infatti, fa parte della collezione Panthere di Cartier ed è un gioiello in oro giallo 750/1000, granati tsavorite e onice dal prezzo più che elevato.

Questo anello, infatti, sul listino Cartier costa ben 25.700 euro. E se mettiamo insieme l'abito Dolce e Gabbana, gli auricolari personalizzati e tutti gli altri gioielli Cartier di Mahmood il prezzo del suo outfit sanremese sale a dismisura.

Al di là del prezzo, però, una cosa è certa: Mahmood ha fatto centro anche a questo Sanremo 2024 sia con la sua canzone Tuta Gold che con la cover di Dalla Come è profonto il mare. E i suoi outfit? Convincenti o meno, li ricorderemo a lungo e, alla fine, l'importante è che se ne parli.