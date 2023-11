Sanremo 2024, Marco Mengoni è il primo co-conduttore

Amadeus e Marco Mengoni a bordo di una golf car ricoperta di fiori per le strade di Roma, fino ad arrivare al Foro Italico da Fiorello. Inizia così la nuova stagione di Viva Rai2, con un annuncio esplosivo.

Il cantautore, vincitore dell'ultima edizione del Festival con la canzone "Due vite", tornerà sul palco dell'Ariston in veste di co-conduttore. Sarà lui il primo super ospite che affiancherà Amadeus. Uno showman a tutti gli effetti, che non farà mancare alcuni dei suoi successi ma si metterà anche in gioco con il padrone di casa. Ad annunciarlo è stato proprio il direttore artistico nel programma del suo amico, ripartito oggi: "Essendo stato il vincitore della scorsa edizione sarà il super ospite della prima puntata, ma c'è molto di più. Marco Mengoni sarà il co-conduttore della prima serata del Festival". Una notizia inaspettata, accolta con un'ovazione dalla folla di gente assiepata davanti al glass di Viva Rai2.

Mengoni sarà il protagonista della prima serata del Festival, mentre per le altre 4 serate non ci sono ancora nomi ufficiali. Da settimane circola quello di Alessia Marcuzzi, ma anche di Gerry Scotti - nonostante la smentita - e c'è chi spera in un ritorno di Fiorello, mattatore delle prime due edizioni firmate Amadeus.