Ricchi e Poveri, da fidanzati ad amici: "Ora che siamo single la nostra complicità è più forte"

I Ricchi e Poveri tornano a Sanremo per la 13esima volta in gara con il brano Ma non tutta la vita. La presenza al Festival del duo, ora composto da Angela Brambati e Angelo Sotgiu dopo essere stato formato dal compianto Franco Gatti e anche da Marina Occhiena nella sua formazione originale, gode di una notevole platea di consensi alimentati dai tantissimi fan (Fiorello è tra loro) che da decenni seguono un gruppo ormai parte della storia della musica italiana.

A pochi giorni dal debutto, Angelo e Angela, rispettivamente 77 e 76 anni, si sono raccontati al settimanale Gente, rivelando anche il segreto di una collaborazione professionale che molto deve alla loro autentica amicizia. "Era da 32 anni che non andavamo al Festival. Abbiamo aspettato di avere il pezzo giusto e questo lo è" ha confidato il cantante a proposito di una scelta molto riflettuta e condivisa con la sua collega con cui negli anni Sessanta c'è stata anche una relazione poi finita. "Ci siamo sempre frequentate con le nostre famiglie e i nostri figli, andavamo a sciare tutti in gruppo, in vacanza, le domeniche pomeriggio assieme... Non c'è mai stata nessuna gelosia", ha ricordato Angela: "Adesso che siamo single la nostra complicità è più forte di allora". Un sentimento sincero quello di Brambati che trova la reciprocità di Sotgiu: "Per me lei è come una sorella. Di più una compagna di vita".

Impossibile non ricordare Franco Gatti, scomparso nel 2022: per la prima volta, infatti, i due si esibiranno al Festival senza di lui. "Ci ha accompagnato per tutta la vita e assieme abbiamo fatto il giro del mondo", le parole di Angela: "Ma poi non ce la faceva più a cantare certe canzoni. Era stanco (il figlio morì per droga nel 2013, ndr). Così si ritirò. Ma noi ce lo sentiamo sempre vicino. Sarà con noi sul palco".