Sanremo, Roberto Bolle sarà ospite della serata finale

Lavori in corso per Sanremo 2024, al via su Rai Uno dal 6 al 10 febbraio. Questa sera Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse canora, ha annunciato l'ospite della serata finale. Si tratta di Roberto Bolle, tra i ballerini italiani più famosi al mondo. "Ambasciatore della danza, dalla classica alla contemporanea, Bolle è riuscito negli anni, grazie al suo impegno e alla sua travolgente passione, ad avvicinare persone di ogni eta' a questa straordinaria espressione d'arte", ha spiegato Amadeus.

"La presenza dell'etoile Roberto Bolle - ha proseguito - impreziosisce la serata finale della 74 edizione del Festival di Sanremo. Sono onorato della sua partecipazione, ringrazio Roberto per aver accettato il mio invito. È giusto che il mondo della danza classica ai massimi livelli sia presente in un teatro iconico, dal punto di vista pop, e che i due mondi si possano incontrare".

"Sono entusiasta di questo invito di Amadeus - dichiara Bolle dalla sala ballo a Londra - che ringrazio profondamente di questa opportunità importante di portare la danza nel tempio del pop. Da sempre, avvicinare quest'arte al cuore delle persone è la mia grande missione e questo invito non poteva essere piu' gradito. C'e' una forte assonanza tra questo straordinario Sanremo, che grazie al suo direttore artistico e conduttore, ha saputo unire le generazioni appassionando e ri-appassionando i giovani e creando ponti artistici, musicali e culturali e quello che ogni giorno cerco di fare io per la danza: appassionare con un'arte antica cuori di tutte le eta'".

Durante questo weekend Amadeus ha annunciato la lista dei cantanti in gara nella categoria Big del Festival di Sanremo 2024. Saranno 27, a cui si aggiungeranno i 3 in arrivo da Sanremo Giovani, per un totale di 30: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Il Volo, Alfa, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi e Poveri. Le co conduttrici di Sanremo saranno Giorgia, Lorella Cuccarini e Teresa Mannino.