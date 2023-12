Russell Crowe ospite a Sanremo? L'attore commenta l'indiscrezione con un tweet

Russell Crowe ospite al Festival di Sanremo 2024? L'indiscrezione ha iniziato a circolare con un articolo pubblicato dal Corriere della Sera e, benché ancora nessuna comunicazione ufficiale in merito sia arrivata, l'intervento dello stesso attore sui social lascia intendere che, in effetti, è in corso una trattativa.

"Amadeus ha scelto: l'attore premio Oscar è in cima alla lista dei suoi desideri. E sembra che il sogno sia stato esaudito: l'accordo è praticamente concluso, salvo stravolgimenti dell'ultima ora" si legge nel pezzo firmato da Renato Franco che fa riferimento all'iconico Massimo Decimo Meridio del film Il Gladiatore come ospite internazionale della kermesse. L'attore già nel 2001 si esibì con la sua band sul palco dell'Ariston nell'edizione condotta dall'indimenticabile Raffaella Carrà e proprio a questo precedente si fa riferimento nel tweet che rilancia la possibilità. "Sarebbe magico esibirmi a Sanremo di nuovo. Spero che riusciremo a definire i dettagli. L'ultima volta è stata più di vent'anni fa" le parole di Crowe su X.

A proposito di ospiti internazionali, Amadeus nei giorni scorsi ha espresso il suo punto di vista: "Non sono un passo fondamentale. Se la cosa combacia, a un costo ragionevole perché non sono più i tempi in cui si poteva pagare qualsiasi cifra, magari sì, ma credo non più di due". E uno dei possibili due potrebbe essere davvero Russel Crowe.