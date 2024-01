Sanremo 2024: i cantanti in gara, le canzoni, date, conduttori e ospiti

Sanremo 2024. La cinquina di Amadeus. Per il quinto anno consecutivo il conduttore firma la direzione artistica del Festival, arrivato alla sua 74esima edizione. L'ultimo - ha assicurato - ma non c'è da giurarci, come ha insinuato Fiorello, che quest'anno torna accanto a lui sul palco dell'Ariston per la serata finale. Le date, i cantanti in gara, le canzoni, i co-conduttori, gli ospiti e tutto quello che c'è da sapere.

La 74esima edizione del Festival di Sanremo si svolge al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024, in onda su Rai 1 - in prima serata - e in Eurovisione. Cinque serate, dal martedì al sabato, in cui si esibiranno i 30 Big in gara.

In questa edizione non ci sarà una presenza fissa ad affiancare Amadeus (come Gianni Morandi lo scorso anno). Sul palco si passeranno il testimone 5 nomi diversi, serata dopo serata. Martedì 6 febbraio, per l'esordio, ci sarà Marco Mengoni - vincitore della passata edizione con la canzone "Due vite" - mercoledì 7 Giorgia, giovedì 8 la comica Teresa Mannino, venerdì 9 sarà il momento di Lorella Cuccarini, mentre sabato 10, per la finalissima, arriva Fiorello.

Se il Festival dell'anno scorso è stato quello dei record per quanto riguarda gli ascolti, in attesa di scoprire spettatori e share questa edizione è da guinnes per il numero dei cantanti in gara. 30 Big, di cui 3 'promossi' da Sanremo Giovani. Ritorni e assolute novità, è un cast vario che va da nomi simbolo del panorama nazionale ad artisti emergenti amati dal pubblico teen. Di seguito i cantanti in gara e il titolo della loro canzone.

Ghali, Casa mia

Alessandra Amoroso, Fino a qui

Gazzelle, Tutto Qui

Ricchi e Poveri, Ma non tutta la vita

Dargen D’Amico, Onda Alta

Angelina Mango, La noia

Fred De Palma, Il cielo non ci vuole

Fiorella Mannoia, Mariposa

Loredana Bertè, Pazza

Mr. Rain, Due altalene

Geolier, I p’ me, tu p’ te

Negramaro, Ricominciamo tutto

Rose Villain, Click Boom!

Mahmood, Tuta Gold

Diodato, Ti muovi

Annalisa, Sinceramente

Il Volo, Capolavoro

Emma, Apnea

Francesco Renga e Nek, Pazzo di te

La Sad, Autodistruttivo

Irama, Tu no

BigMama, La rabbia non ti basta

The Kolors, Un ragazzo una ragazza

Sangiovanni, Finiscimi

Il Tre, Fragili

Alfa, Vai!

Maninni, Spettacolare

Santi Francesi, L’amore in bocca

Clara, Diamanti grezzi

Bnkr44, Governo punk

Con 30 cantanti in gara il numero di ospiti ne risente. Tra quelli ufficializzati finora da Amadeus ci sono il pianista Giovanni Allevi, mercoledì 7 febbraio, l'attore Russel Crowe - che si esibirà con la sua band - giovedì 8. E sempre giovedì sul palco dell'Ariston torna Eros Ramazzotti per festeggiare i 40 anni di Terra Promessa, con cui esordì proprio al Festival. Le celebrazioni continuano sabato 10 con Gigliola Cinquetti, che ricanterà dopo 60 anni il suo storico brano Non ho l'età, poi sempre per la serata finale è atteso Roberto Bolle. Altri ospiti musicali si alterneranno sul palco di Piazza Colombo, spettacolo collaterale al Festival. Questa la staffetta: Lazza martedì 6 febbraio, Rosa Chemical mercoledì 7 febbraio, Paola e Chiara giovedì 8 febbraio, Arisa venerdì 9 febbraio e Tananai sabato 10 febbraio.

Cinque le prime serate in onda su Rai 1. Martedì si esibiranno 15 dei 30 cantanti in gara, mercoledì sarà invece il momento dell'altra metà. Giovedì risentiremo tutte le canzoni, mentre venerdì ci sarà la serata dedicata alle cover, dove ogni artista duetterà con un collega. Verrà decretato un vincitore e i voti andranno a sommarsi alla classifica generale. Sabato la finalissima con il vincitore di Sanremo 2024, votato da Televoto, giuria della Sala Stampa e giuria delle Radio (new entry di questa edizione).

Il venerdì è il momento dell'ormai tradizionale serata delle cover, durante la quale gli artisti eseguiranno - da soli o con un ospite - un brano che potrà essere tratto non solo dal repertorio italiano, ma anche da quello internazionale degli anni 60', 70', 80' e '90. Non sono stati ancora annunciati i titoli delle canzoni né i duetti.

Noi di Today seguiremo il Festival serata per serata, pubblicando le pagelle dopo le esibizioni dei Big. Qui le prime dopo l'ascolto in anteprima delle canzoni.

Torna anche quest'anno il Prima Festival, appuntamento con il dietro le quinte, i protagonisti e i retroscena della kermesse, in onda subito dopo il Tg1 delle 20 a partire dal 3 febbraio. A condurlo saranno Paola e Chiara insieme ai tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras nel ruolo degli inviati speciali.