Sanremo 2024, il programma serata per serata: scalette e ospiti

Al via martedì 6 febbraio la 74esima edizione del Festival di Sanremo, la quinta consecutiva firmata Amadeus. Cinque prime serate - in onda su Rai 1 - 30 Big in gara, ospiti italiani e internazionali, 5 co-conduttori, tra cui Fiorello che torna accanto all'amico 'Ciuri' dopo lo straordinario successo del primo anno, nel 2020. Di seguito il programma serata per serata.

Nella prima serata di Sanremo 2024 si esibiranno tutti i 30 Big in gara, votati solo dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. A fine serata ci sarà una classifica provvisoria dei primi 10. Co-conduttore Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione. Nessun ospite all'Ariston, mentre si esibiranno Lazza sul palco di piazza Colombo e Tedua sulla nave Costa Smeralda.

Nella seconda serata si riesibiranno soltanto 15 dei 30 Big in gara (presentati dai loro colleghi). A giudicarli il Televoto e la Giuria delle Radio, e a fine serata verranno comunicati i primi 5 classificati. Co-conduttrice Giorgia, che oltre ad affiancare Amadeus canterà "E poi", in occasione dei 30 anni del brano. Ospiti John Travolta, Giovanni Allevi, Leo Gassmann, il cast di "Mare Fuori" e la Nuova Orchestra Santa Balera per i 70 anni di "Romagna mia". In piazza Colombo sarà la volta di Rosa Chemical, mentre sulla nave Costa Smeralda il dj set di Bob Sinclar.

Nella terza serata si esibiranno gli altri 15 Big, sempre presentati dal resto dei cantanti in gara. A votare ancora una volta il Televoto e la Giuria delle Radio. Co-conduttrice la comica Teresa Mannino. Ospiti Russel Crowe - che si esibirà con la sua band in un brano blues - Eros Ramazzotti, che celebrerà i 40 anni di "Terra Promessa", e Sabrina Ferilli. Sul palco di piazza Colombo Paola e Chiara, Bresh sulla nave.

La quarta serata è quella delle cover. Si esibiranno tutti i Big: ognuno di loro porta sul palco un brano del repertorio italiano o internazionale accanto a un ospite (qui tutti i duetti). Voteranno tutte le giurie: Televoto, Giuria delle Radio e Giuria della Stampa. A fine serata verranno comunicate le prime 10 posizioni. Co-conduttrice Lorella Cuccarini. Tra gli ospiti il cast della serie "Mameli", Arisa in piazza Colombo e Gigi D'Agostino sulla Costa Smeralda.

Sabato 11 febbraio la serata finale. Accanto ad Amadeus ci sarà Fiorello. Si riesibiranno tutti i Big in gara e a giudicarli sarà soltanto il Televoto. Alla fine si scoprirà la classifica complessiva, data dalla somma di tutte le serate. I primi cinque verranno votati ancora una volta, ripartendo da zero, da tutte e tre le giurie, per poi decretare il vincitore del Festival. Tra gli ospiti Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti per festeggiare i 60 anni di "Non ho l'età". A piazza Colombo ci sarà Tananai, mentre sulla nave torna Tedua.