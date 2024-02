Francesco Renga e Nek baristi per un giorno. Alla vigilia di Sanremo 2024 - dove sono in gara insieme con la canzone "Pazzo di te" - i due cantanti hanno salutato i giornalisti a colazione, preparando caffè dietro al bancone.

Veterani del Festival, anche se Nek ci tiene a sottolineare: "Lui (Renga, ndr), ne ha fatti 10. Io 5. In coppia ce la godiamo di più, si dovrebbe percepire. Siamo più liberi nelle responsabilità, nell'affrontare il palco, il ritorno al Festival, l'emozione e la passione che c'è". A Sanremo non condividono solamente il palco ma anche il tempo libero: "Lui si chiude in camera - racconta Nek - io vado a fare un po' di sport, ma poi ci ritroviamo e alleggeriamo il più possibile tutto". A spiegargli il FantaSanremo, ammettono, ci pensano le figlie. E tra un caffè e l'altro annunciano nuove date estive del loro tour, che si aggiungono agli appuntamenti live nei teatri a settembre (al Teatro Arcimboldi di Milano, all'Europauditorium di Bologna e all'Auditorium Parco della Musica di Roma).