Sanremo 2024, scaletta prima serata: ospiti e cantanti in ordine di esibizione

La tanto attesa prima serata del Festival di Sanremo 2024 partirà tra poche ore, alle 20:30 su Rai 1. 30 i Big in gara che si esibiranno. Voterà soltanto la Giuria della Sala Stampa e a fine serata verrà svelata la top 5. Per la prima volta tutti i concorrenti alla kermesse si esibiranno in una formula one shot, gli anni passati le esibizioni erano divise tra la prima e la seconda serata. Un cambiamento tanto voluto da Amadeus quanto temuto dagli spettatori: la diretta, infatti, non finirà prima delle 2 di notte.

Chi conduce

A condurre la serata Amadeus, affiancato da Marco Mengoni. Il vincitore della scorsa edizione del Festival canterà "Due vite" e poi un medley dei suoi più grandi successi: "Farò il mio mestiere, la musica - ha detto in conferenza stampa - E cercherò di sbagliare meno nomi possibili e di non impappinarmi".

I cantanti in ordine di esibizione

Questa sera si esibiranno tutti i 30 Big in gara. Amadeus ha assicurato che gli ultimi artisti a salire sul palco, saranno tra i primi nelle prossime serate. Di seguito l'ordine di esibizione:

Clara

Sangiovanni

Fiorella Mannoia

La Sad

Irama

Ghali

Negramaro

Annalisa

Mahamood

Diodato

Loredana Bertè

Geolier

Alessandra Amoroso

The Kolors

Angelina Mango

Il Volo

Big Mama

Ricchi e Poveri

Emma

Renga e Nek

Mr Rain

Bnkr44

Gazzelle

Dargen D'Amico

Rose Villain

Santi Francesi

Fred De Palma

Maninni

Alfa

Il Tre

Come funzionano le votazioni

Nella prima serata del festival ascolteremo per la prima volta tutte e 30 le canzoni (27 Big e i 3 vincitori si Sanremo Giovani). Le esibizioni saranno votate solo dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web. Non sarà mostrata una classifica completa, ma solo quella con le prime 10 posizioni.

Nella seconda e terza puntata si esibiranno la metà degli artisti, quindi 15 mercoledì e 15 giovedì, le canzoni questa volta saranno votate anche con il televoto e dalla giuria delle Radio (e peseranno entrambe il 50% del giudizio finale). Al termine di entrambe le serate verranno mostrate le classifiche solo dei primi 5 posti ottenuti. La media tra le votazioni delle prime tre serate determinerà la classifica generale delle 30 canzoni/Artisti in gara.

Venerdì, per la serata cover, le esibizioni saranno votate da tutte e tre le giurie: il Televoto avrà un peso pari al 34%, mentre Giuria della Sala Stampa, TV e Web e la Giuria delle Radio peseranno entrambe il 33%. Al termine saranno annunciati il vincitore della serata e la classifica dei primi 10 artisti.

Per la finale i cantanti canteranno di nuovo tutti e 30 e saranno votate tramite televoto. Agli spettatori sarà mostrata la classifica completa aggiornata con le votazioni della quarta serata. La media tra le votazioni della quinta serata tramite televoto e quelle precedenti darà luogo a una nuova classifica generale delle 30 canzoni/Artisti in gara. Infine dopo le esibizioni verranno mostrati i primi cinque artisti più votati: loro si dovranno esibire nuovamente e le votazioni precedenti saranno azzerate. Le ultime votazioni saranno ripartite così: Televoto (34%); Giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). La canzone che otterrà la percentuale di voto più alta nell'ultima votazione sarà la vincitrice del Festival.