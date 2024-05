"Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti, Pieraccioni e Panariello"

Impazza il totonomi per la conduzione del prossimo festival di Sanremo. Per riuscire a tenere testa all'eredità di Amadeus - che andrà via dalla prima rete per approdare sul canale Nove - la Rai dovrà mettere sul campo l'artiglieria pesante. L'ultima indiscrezione, lanciata da TvBlog, parla di una conduzione a tre, che vede schierata sul palco dell'Ariston la triade Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Una notizia che ha presto fatto il giro della rete e che, sui social, sta trovando l'apprezzamento del pubblico generalista, lasciando però perplessi i telespettatori più giovani. Eppure l'idea non sembra partire con presupposti negativi, anzi: la complicità tra i tre non è esclusivamente professionale ma anche umana, poiché sono amici sin da quando sono ragazzi, e questo potrebbe portare senz'altro divertimento sul palco. Al momento nessuno dei tre ha confermato o smentito la notizia, ma Conti ha ammesso che, a fronte di una richiesta dell'azienda, accetterebbe il ruolo di conduttore, pur temendo che il suo orecchio musicale non sia più quello di una volta.

Intanto su Today vi invitiamo a dirci qual è il conduttore che preferite per il prossimo Sanremo. Abbiamo selezionato per voi cinque nomi - Carlo Conti, Stefano De Martino, Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, Paolo Bonolis - e vi chiediamo di votare voi stessi per il volto che volete vedere sul palco dell'Ariston il prossimo febbraio. Per farlo, andate a votare a questo link.