Sanremo, allarme bomba alla festa con gli artisti: evacuata Villa Nobel

Notte di paura a Sanremo. Dopo un allarme bomba, poi rivelatosi falso, è stata evacuata Villa Nobel, dove era in corso una cena di Radio Mediaset a cui stavano partecipando diversi artisti impegnati al Festival: tra loro i Negramaro, The Kolors, Ghali, La Sad, Dargen D’Amico e Sangiovanni. Le forze dell'ordine, allertate da una telefonata anonima che parlava della presenza di un ordigno, hanno evacuato la villa e isolato la zona, prima dell'intervento dei vigili del fuoco e dei nuclei cinofili antiesplosivo della polizia.

L'arrivo degli agenti ha sorpreso i partecipanti all'evento poco dopo l'inizio della cena: i poliziotti hanno fatto irruzione e hanno chiesto ai presenti di lasciare immediatamente l'edificio, senza fornire ulteriori spiegazioni. Soltanto dopo le dovute verifiche è stato confermato che si trattava di un falso allarme bomba. Una ricostruzione confermata anche dallo chef di Villa Nobel: "Io lavoro dentro la Villa, faccio il cuoco. Intorno alle 22 ci hanno chiesto di evacuare la sala, anche se con molta tranquillità. Siamo usciti e adesso stanno effettuando la bonifica, sapremo più tardi'. Eravamo circa a metà cena, è successo tutto intorno alle 22. In quel momento stavamo al primo, stavamo servendo le orecchiette con le cime di rapa''.

"Eravamo seduti ai tavoli - hanno raccontato alcuni testimoni - quando sono entrate le forze dell'ordine e ci hanno chiesto di uscire velocemente, senza specificare altro, né fare accenno ad allarmi bomba. Siamo usciti dalla villa, che affaccia proprio sull'Aurelia, e hanno bloccato la strada per i controlli. Ora siamo rientrati nei rispettivi hotel".

Tra gli artisti presenti al momento dell'evacuazione della villa, i Negramaro, The Kolors, Ghali, La Sad, Dargen D’Amico e Sangiovanni. Francesco Facchinetti, presente alla cena in qualità di manager di Mr. Rain, ha raccontato l'accaduto in un video su Instagram: ""Ci hanno detto che c'era un allarme bomba, c'erano 300-350 persone alla cena di Radio 105. Hanno cominciato a girare i cani, eravamo al primo e ci hanno chiesto di uscire".