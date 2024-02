Sanremo, classifica serata cover: vince Geolier tra i fischi, Angelina seconda

Siamo giunti al termine della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 e finalmente scopriamo i nomi dei primi 5 "Big" della classifica della puntata dedicata alle cover. Tante esibizioni hanno sorpreso per la grinta e la perfetta sintonia di voci, altre hanno deluso per la mancanza di idee, ma di certo una resterà nel nostro cuore per molto tempo ancora: Angelina Mango porta in scena uno spettacolo commovente e intenso, difficilmente replicabile. Ma torniamo al clou della notizia: la classifica della quarta serata di Sanremo stilata in base ai voti del pubblico, della Sala Stampa e delle radio.

Come ogni sera, prima di lasciare spazio a Viva Rai2! con Fiorello, Amadeus e la nuova perfetta co-conduttrice Lorella Cuccarini, comunicano solo le prime cinque posizioni dei 30 artisti che si sono esibiti con le loro cover stasera.

1. Geolie con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio in "Strade"

2. Angelina Mango con il quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma in "La Rondine"

3. Annalisa con La Rappresentante di Lista in "Sweet dreams (Are made of this)"

4. Ghali con Ratchopper in "Italiano Vero"

5. Alfa con Roberto Vecchioni in "Sogna ragazzo, sogna"

Fischi all'Ariston

Clamorosa la reazione del pubblico presente al Teatro Ariston dopo aver scoperto che a vincere la serata cover è stato Geolier: appena Amadeus e Lorella Cuccarini hanno annunciato il primo in classifica gli spettatori si sono scatenati con una serie di fischi di completa disapprovazione verso l'inatteso risultato finale. Probabilmente perché tutti si aspettavano che la vittoria in tasca l'avesse Angelina Mango, anche visto il rispettoso e sentito omaggio al padre Pino con "La rondine", uno dei brani più celebri del cantatutore. Sembrava quasi di essere al mercato del pesce, il che - dobbiamo dirlo - non è certo un atteggiamento bello né rispettoso nei confronti del vincitore Geolier.

Chi ha votato nella seconda serata di Sanremo e la classifica di ieri

Come accennato in precedenza, le cover vengono votate dal pubblico attraverso il Televoto, dalla Sala Stampa e dalla Giuria delle Radio. Quanto pesano i tre sistemi di votazioni sul risultato finale? Il Televoto per il 34%; la Giuria della Stampa per il 33%; e la Giuria delle Radio per il 33%.

Ricordiamo che la classifica della terza serata, stilata dalla Giuria delle Radio (50%) e del Televoto (50%), era la seguente:

1. Angelina Mango con "La Noia"

2. Ghali con "Casa mia"

3. Alessandra Amoroso con "Fino a qui"

4. Il Tre con "Fragili"

5. Mr. Rain con "Due altanene"