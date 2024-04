Sanremo 2025, chi volete al posto di Amadeus? Il sondaggio di Today

Fare meglio di Amadeus sarà molto difficile, ed è proprio questa la sfida che fa gola ma allo stesso tempo terrorizza i possibili futuri conduttori del Festival di Sanremo. L'edizione 2025 sarà il vero banco di prova per la kermesse canora, che dopo aver raggiunto negli ultimi 4 anni vette altissime - in termini di ascolti e attenzione mediatica (e social, ormai da non sottovalutare) - dovrà misurarsi col suo stesso successo e provare, se non a superarlo, quantomeno a mantenerlo.

Amadeus lascia un'eredità importante e un testimone bollente. Chi prenderà il suo posto al timone del Festival? La gara è apertissima e a oggi è molto credibile che i vertici Rai siano ancora in alto mare. Tra i nomi credibili che emergono ci sono vecchie conoscenze dell'Ariston e assolute novità: difficile intuire la scelta vincente. Una complicata roulette. Fate il vostro gioco.

Carlo Conti, l'usato sicuro

È il primo nome venuto in mente al pubblico e ai dirigenti Rai. Presenza istituzionale, volto rassicurante della scuderia di viale Mazzini e con la giusta dose di ironia, capace di intrattenere e divertire senza mai andare sopra le righe. Politicamente corretto (e mai schierato). Praticamente perfetto per guidare una macchina delicata come Sanremo e non solo dal punto di vista dello show. Figlio della radio, Conti è un esperto musicale dall'orecchio attento a ogni cambiamento generazionale, e come ha dimostrato nelle edizioni 2015, 2016 e 2017 del Festival, se la cava benone anche come direttore artistico. Una figura ideale per il dopo-Amadeus.

Antonella Clerici, la certezza della porta accanto

Esattamente vent'anni dopo la co-conduzione con Paolo Bonolis - dove ha vestito a metà i panni della conduttrice e quelli della valletta - potrebbe essere arrivato il momento di prendersi tutta la scena. E lo meriterebbe Antonella Clerici, che nel frattempo si è conquistata la stima del pubblico e un affetto smisurato fatto di anni di pranzi e chiacchiere in cucina a mezzogiorno. La fiducia della vicina di casa, quella più difficile da ottenere, l'ha portata fino in prima serata e il successo ottenuto nelle varie edizioni di The Voice - di cui ormai è l'insostituibile volto - potrebbe essere il preludio di un contenitore musicale più grande come Sanremo, che oggi saprebbe condurre a occhi chiusi, aggiungendo il brio che la contraddistingue e ottenendo senza dubbio la risposta compatta del suo pubblico, zoccolo duro di una carriera che ha avuto qualche piccola battuta d'arresto ma meriterebbe adesso il giusto riconoscimento.

Gerry Scotti, l'outsider vincente

Lo aspettavamo l'anno scorso sul palco dell'Ariston accanto ad Amadeus, dopo una foto scattata insieme a colazione e pubblicata sui social. Un falso allarme, ma guardando come sono andate le cose potrebbe essere stato un piccolo spoiler sul passaggio di consegne. Del resto Amadeus ha sempre detto di essere andato 'a scuola di Festival' da Pippo Baudo prima di esordire al timone di questo enorme carrozzone. Allo stesso modo Gerry Scotti potrebbe aver preso degli spunti dall'ex direttore artistico, felice di mettergli nelle mani la sua 'creatura'. Certo, considerando la rivalità che si è riaccesa ultimamente tra Rai e Mediaset, difficile immaginare Pier Silvio Berlusconi che felicemente cede al competitor uno dei suoi volti di punta per cinque prime serate, ma a Sanremo le sorprese non sono mai da escludere. Scotti - conduttore amatissimo con un importante passato nelle principali radio italiane - potrebbe essere il battitore libero che cambia registro assicurando lo stesso successo.

Paolo Bonolis, il ritorno geniale

Con lui non sarebbe un cambio di passo ma una rivoluzione. Ideatore di format diventati cult della televisione italiana - da Ciao Darwin a Il senso della vita - sarebbe l'unico in grado di reinventare un Festival che dopo Amadeus non può più ripetersi, tantomeno tornare indietro. Bonolis, conduttore e direttore artistico prima nel 2005 e poi nel 2009 - lo ha detto: "Se qualcuno avrà intenzione di ascoltarmi, si vedrà". Dunque lui ci starebbe pure, ma a patto di avere carta bianca. Certo, sarebbe un azzardo, rischiare però a volte è necessario.

Stefano De Martino, il bello che ballava

Il primo a fare il suo nome è lui. Non è un segreto che Stefano De Martino ambisce a Sanremo da anni e dopo tanta gavetta può arrivare a spuntarla, anche se è ancora un po' acerbo rispetto agli altri illustri e papabili colleghi. La sua sarebbe una conduzione 'telecomandata' - che strizza l'occhio allo stile arboriano a cui si ispira, senza nasconderlo, da quando ha appeso le scarpette da danza al chiodo per indossare gli abiti dello showman - ma aggiungendo quella schiettezza partenopea che piace tanto a nonne, mamme e figlie (e non solo quella). Per la serie "anche l'occhio vuole la sua parte", con lui sul palco dell'Ariston potrebbe essere il primo Festival della storia dove il 'bello' conduce e non si limita ad affiancare. Il tracollo del patriarcato.

Alessandro Cattelan, l'eterno papabile

Dal conclave sanremese esce sempre da cardinale. Da quando è arrivato in Rai, nel 2021, si vocifera di un'imminente conduzione del Festival che però non arriva mai. Sarà questa la volta buona? Lui non aspetta altro, Sanremo sarebbe l'occasione per scrollarsi di dosso l'immagine dell'eterno ragazzo condannato al late show. C'è anche da dire però che il test del prime time su Rai 1 non andò benissimo e bissare l'insuccesso a Sanremo sarebbe catastrofico per la kermesse ma anche per la sua carriera. Troppo di nicchia per il tempio del nazional-popolare?