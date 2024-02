Sanremo, Loredana Bertè si ferma: "Non ho il countdown", ed è subito Blanco e le rose distrutte sul palco

Nuovi problemi tecnici in casa Rai. Dopo un inizio della quarta serata a scatti, ora è l'auricolare di Loredana Bertè a causare ritardi e disagi alla cantante (e ai telespettatori), ormai la regina indiscussa del Festival con la sua "Pazza" voglia di scatenarsi sul palco. C'era grande attesa per l'esibizione di Loredana Bertè con Venerus sulle note di "Ragazzo mio" di Luigi Tenco e l'arrangiamento di Ivano Fossati. Vediamo insieme cosa è accaduto venerdì 9 febbraio all'interno del Teatro Ariston.

Il problema di Loredana Berté

Quando tutto sembra pronto per iniziare la performance di "Ragazzo mio", qualcosa va storto. I due artisti sono già al centro del palco, presentati da Amadeus e Lorella Cuccarini, e l'orchestra inizia a suonare, ma è evidente che c'è un problema, perché Loredana sembra in attesa di un segnale, e lo si vede dalla sua espressione un po' persa, come a dire "ma cosa sta succedendo?", e dal suo gesto di girare la testa a destra e sinistra. Quando la musica va oltre, la cantante farfuglia qualcosa e poi fa segno di no con le mani prima di fermarsi completamente: "Scusate ma non ho il countdown", dice. A questo punto interviene anche Amadeus: "Non è partito. Vogliamo riprovare?". Dopo tutti i controlli del caso, inizia l'esibizione e la Bertè dà vita a una cover grintosa che la conferma queen assoluta del Festival di Sanremo, merito anche del braccialetto arcobaleno da lei indossato durante il duetto.

I commenti sui social

Il problema tecnico non è certo passato inosservato, anzi fa tornare alla memoria degli utenti social quanto accaduto nel 2023 con Blanco, il quale aveva preso a calci le rose sul palco della kermesse musicale solo perché non sentiva l'audio nelle cuffie (per fortuna quella pessima reazione qui non si ripete). Tra i commenti su X (ex Twitter) ricordiamo "Loredana Bertè non sente... Ma non si è manifestato il fantasma di Blanco", oppure: "Loredana Bertè ha fermato tutto e risolto con un sorriso. Blanco ha dato in escandescenze. La differenza tra una maestra e un allievo".