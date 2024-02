Sanremo 2024, la scaletta della finale: ospiti e cantanti in ordine di esibizione

Stasera, sabato 10 febbraio, va in onda la quinta serata del Festival di Sanremo, a partire dalle 20:45 su Rai 1. Si esibiranno tutti i 30 Big e voterà solo il pubblico attraverso il Televoto. I risultati si sommeranno ai voti delle serate precedenti e verrà mostrata la classifica generale. A quel punto si azzera tutto e le tre giurie - Sala Stampa, Radio e Televoto - voteranno solo tra i primi 5 classificati, che si riesibiranno, per decretare il vincitore. Verranno assegnati anche il premio della critica Mia Martini, il premio della stampa Lucio Dalla, il premio Sergio Bardotti per il miglior testo e il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dai maestri dell'orchestra.

Chi conduce

Sul palco accanto ad Amadeus, per tutta la serata, ci sarà Fiorello. "Saremo insieme a Sanremo per l'ultima volta" ha detto lo showman siciliano in conferenza stampa, assicurando un grande spettacolo: "Darò tutto, ma senza esagerare, perché a volte esagero. Ma ci divertiremo molto".

Ospiti

In apertura la Banda Musicale dell'Esercito italiano eseguirà l'Inno di Mameli. Tra gli ospiti Roberto Bolle, che si esibirà sul palco, Gigliola Cinquetti - che riporterà all'Ariston dopo 60 anni la canzone "Non ho l'età" - e Luca Argentero. Ci sarà anche un momento dedicato ai 70 anni della Rai. Sul palco di piazza Colombo si esibirà Tananai, mentre sulla nave tornerà Tedua.

I cantanti in ordine di esibizione

I 30 Big in gara si esibiranno e a giudicarli sarà il Televoto. I primi 5 classificati verranno rivotati, a partire da zero, da tutte e tre le giurie (Sala Stampa, Radio e Televoto). Questo l'ordine di esibizione: